Законопроект о мобилизации – омбудсмен Лубинец заявил, что законопроект о мобилизации ограничивает права украинцев

Дмитрий Лубинец. Фото: X (Twitter)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал недавний законопроект №10378 об усовершенствовании отдельных вопросов общей мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Он заявил, что документ содержит нормы, противоречащие Конституции Украины.

Об этом Лубинец сказал в эфире телемарафона "Єдині новини UAразом" в среду, 27 декабря.

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По словам Лубинца, речь идет, в частности, о запрете на операции с недвижимостью, управлении личным транспортом, использовании денежных средств.

"Это прямая норма Конституции: человек не может быть ограничен в своих правах. Если человек официально владеет, например, домом, то не можем мы на уровне закона запретить ему продать этот дом или купить другой. Это будет прямо противоречить Конституции. Да, есть норма, которая прямо позволяет ограничивать права в условиях военного положения, но эти права не могут быть ограничены до бесконечности", — заявил Лубинец.

Он подчеркнул, что в таком случае никакие законы не будут действовать и акцентировал, что это недопустимо.

"С одной стороны, мы защищаем наше государство, защищаем всех граждан, мы воюем против Российской Федерации. Но мы не можем дойти до того же состояния, что воюя против Российской Федерации, превратимся в нечто, похожее на Российскую Федерацию, когда у нас не будут действовать ни законы, ни нормы, а Конституция превратится прямо в бумажку", — добавил уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Напомним, по словам Президента Украины Владимира Зеленского, законопроект должен обсуждаться так, чтобы люди понимали, какое видение у военного командования, мотивы тех или иных правил и условий, которые предлагают нардепы, и как решаются вопросы, которые уже есть в наших воинов в силах обороны".

В то же время министр обороны Украины Рустем Умеров объяснил, откуда будут выделяться средства на нужды новобранцев.