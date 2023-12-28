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Омбудсмен Лубінець заявив, що законопроєкт про мобілізацію обмежує права українців

28 грудня 2023 00:40
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Законопроєкт про мобілізацію - омбудсмен Лубінець заявив, що законопроєкт про мобілізацію обмежує права українців
Дмитро Лубінець. Фото: X (Twitter)
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував нещодавній законопроєкт №10378 про вдосконалення окремих питань загальної мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Він заявив, що документ містить норми, що суперечать Конституції України.

Про це Лубінець сказав в ефірі телемарафону  "Єдині новини UAразом" у середу, 27 грудня.

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За словами Лубінця, йдеться, зокрема, про заборону на операції з нерухомістю, керування особистим транспортом, використання грошових коштів

"Це пряма норма Конституції: людина не може бути обмежена у своїх правах. Якщо людина офіційно володіє, наприклад, будинком, то не можемо ми на рівні закону заборонити їй продати цей будинок або купити інший. Це прямо суперечитиме Конституції. Так, є норма, яка прямо дозволяє обмежувати права в умовах воєнного стану, але ці права не можуть бути обмежені нескінченно", — заявив Лубінець.

Він підкреслив, що в такому разі жодні закони не діятимуть та акцентував, що це неприпустимо.

"З одного боку, ми захищаємо нашу державу, захищаємо всіх громадян, ми воюємо проти Російської Федерації. Але ми не можемо дійти до того самого стану, що воюючи проти Російської Федерації, перетворимося на щось, схоже на Російську Федерацію, коли в нас не діятимуть ні закони, ні норми, а Конституція перетвориться просто на папірець", — додав уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Нагадаємо, за словами Президента України Володимира Зеленського, законопроєкт має обговорюватися так, "щоб люди розуміли, яке бачення у військового командування", мотиви тих чи інших правил та умов, які пропонують нардепи, та як "розв’язуються питання, які вже є в наших воїнів у Силах оборони".

Водночас міністр оборони України Рустем Умєров пояснив, звідки будуть виділятися кошти на потреби новобранців.

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