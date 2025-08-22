Ольга Сумская празднует день рождения - интересные факты

Ольга Сумская. Фото из соцсетей Сумской

Сегодня, 22 августа, народная артистка Украины Ольга Сумская празднует свой День рождения. Известной украинской актрисе исполнилось 59 лет.

Детство и творчество

Ольга Сумская родилась в творческой семье. Ее родители — знаменитые украинские актеры Вячеслав Игнатьевич и Анна Ивановна.

Ольга и ее старшая сестра Наталья часто проводили время в театре и выросли за кулисами. Именно это повлияло на их выбор профессии.

В 1987 году девушка закончила актерский факультет Киевского государственного института театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого. А уже в следующем году стала актрисой Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки.

В 1997 году за значительный личный вклад в культурное развитие Украины Ольге Сумской присвоили звание заслуженной артистки Украины, а в 2009-м — народной артистки. В 1996 году она стала лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Сцены, в которых играла Сумская

Впервые на сцену Ольга вышла в пять лет, она сыграла маленькую роль в спектакле "Дженни Герхардт" в Запорожском украинском драмтеатре. А на экранах девушка появилась, когда ей исполнилось 17 лет.

Настоящая звездная роль досталась Ольге Сумской в 1997 году. Ей большую популярность принес сериал "Роксолана — пленница султана". Позже Сумская сыграла в двух продолжениях этой романтической ленты — "Восхождение на трон" и "Цветок империи".

Сейчас Ольгу Сумскую можно увидеть в роли ведущей популярных украинских телешоу. За плечами у актрисы более семидесяти работ в кино. Актриса снимается во многих украинских и зарубежных фильмах. Также она играла в театре.

Личная жизнь

Первым мужем Ольги стал актер Евгений Паперный, в браке с которым родилась дочь Тоня. Однако супруги развелись.

Ольга Сумская и Евгений Паперный. Фото: соцсети Сумской

Интересно, что Паперный до Сумской уже был женат. Ходили слухи, что именно Сумская стала разлучницей и вмешалась в семью известного актера. Однако, по словам актрисы, он уже был официально разведен, но проживал в одной квартире с бывшей женой. Как только закрутились отношения с Сумской, он снял отдельные апартаменты и они начали жить вместе.

После развода на съемочной площадке Ольга Сумская познакомилась со своим вторым мужем — Виталием Борисюком. С того момента они уже более двадцати лет вместе. В их браке родилась дочь Аня.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк. Фото из соцсетей Сумской

По состоянию на сейчас с бывшим Евгением Паперным Ольга Сумская и Виталий Борисюк в дружеских отношениях. Сквозь годы лед между ними тронулся, и они даже работают вместе в постановках. Втроем бывшие и нынешние сыграли в пьесах "Боинг-Боинг" и "Сублимация любви", которые организовывал Паперный.

