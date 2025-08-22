Ольга Сумська святкує день народження - цікаві факти

Ольга Сумська. Фото з соцмереж Сумської

Сьогодні, 22 серпня, народна артистка України Ольга Сумська святкує свій День народження. Відомій українській актрисі виповнилося 59 років.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про Ольгу Сумську.

Реклама

Читайте також:

Дитинство та творчість

Ольга Сумська народилася у творчій родині. Її батьки — знамениті українські актори В’ячеслав Гнатович та Анна Іванівна.

Ольга та її старша сестра Наталя часто проводили час в театрі та виросли за лаштунками. Саме це вплинуло на їхній вибір професії.

У 1987 році дівчина закінчила акторський факультет Київського державного інституту театрального мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого. А вже наступного року стала актрисою Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки.

У 1997 році за значний особистий внесок у культурний розвиток України Ользі Сумській присвоїли звання заслуженої артистки України, а 2009-го — народної артистки. У 1996 році вона стала лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Сцени, у яких грала Сумська

Вперше на сцену Ольга вийшла в п’ять років, вона зіграла маленьку роль у виставі "Дженні Герхардт" в Запорізькому українському драмтеатрі. А на екранах дівчина з’явилася, коли їй виповнилося 17 років.

Справжня зіркова роль дісталася Ользі Сумській у 1997 році. Їй велику популярність приніс серіал "Роксолана — полонянка султана". Пізніше Сумська зіграла в двох продовженнях цієї романтичної стрічки — "Сходження на трон" та "Квітка імперії".

Зараз Ольгу Сумську можна побачити у ролі ведучої популярних українських телешоу. За плечима у актриси понад сімдесят робіт в кіно. Актриса знімається в багатьох українських та зарубіжних фільмах. Також вона грала у театрі.

Особисте життя

Першим чоловіком Ольги став актор Євген Паперний, в шлюбі з яким народилася дочка Тоня. Проте подружжя розлучилося.

Ольга Сумська і Євген Паперний. Фото: соцмережі Сумської

Цікаво, що Паперний до Сумської вже був одружений. Ходили чутки, що саме Сумська стала розлучницею і втрутилася у родину відомого актора. Проте, за словами акторки, він вже був офіційно розлучений, але проживав в одній квартирі з колишньою дружиною. Як тільки закрутилися стосунки із Сумською, він зняв окремі апартаменти і вони почали жити разом.

Після розлучення на знімальному майданчику Ольга Сумська познайомилася зі своїм другим чоловіком — Віталієм Борисюком. З того моменту вони вже понад двадцять років разом. У їхньому шлюбі народилася дочка Аня.

Ольга Сумська і Віталій Борисюк. Фото з соцмереж Сумської

Станом на зараз з колишнім Євгеном Паперним Ольга Сумська та Віталій Борисюк у дружніх стосунках. Крізь роки крига між ними скресла, і вони навіть працюють разом у постановках. Утрьох колишні та нинішні зіграли у п’єсах "Боїнг-Боїнг" та "Сублімація любові", які організовував Паперний.

Нагадаємо, 19 серпня виповнилось 57 років Андрію Садовому. Львівський міський голова показав де і з ким святкував.

9 серпня 87 років виповнилось другому президенту України Леоніду Кучмі.