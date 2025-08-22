Ольга Сумська святкує день народження - цікаві факти

Ользі Сумській 59 — особисте життя та творчий шлях
Сьогодні, 22 серпня, народна артистка України Ольга Сумська святкує свій День народження. Відомій українській актрисі виповнилося 59 років.
Новини.LIVE розповідають, що відомо про Ольгу Сумську.
Дитинство та творчість
Ольга Сумська народилася у творчій родині. Її батьки — знамениті українські актори В’ячеслав Гнатович та Анна Іванівна.
Ольга та її старша сестра Наталя часто проводили час в театрі та виросли за лаштунками. Саме це вплинуло на їхній вибір професії.
У 1987 році дівчина закінчила акторський факультет Київського державного інституту театрального мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого. А вже наступного року стала актрисою Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки.
У 1997 році за значний особистий внесок у культурний розвиток України Ользі Сумській присвоїли звання заслуженої артистки України, а 2009-го — народної артистки. У 1996 році вона стала лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка.
Сцени, у яких грала Сумська
Вперше на сцену Ольга вийшла в п’ять років, вона зіграла маленьку роль у виставі "Дженні Герхардт" в Запорізькому українському драмтеатрі. А на екранах дівчина з’явилася, коли їй виповнилося 17 років.
Справжня зіркова роль дісталася Ользі Сумській у 1997 році. Їй велику популярність приніс серіал "Роксолана — полонянка султана". Пізніше Сумська зіграла в двох продовженнях цієї романтичної стрічки — "Сходження на трон" та "Квітка імперії".
Зараз Ольгу Сумську можна побачити у ролі ведучої популярних українських телешоу. За плечима у актриси понад сімдесят робіт в кіно. Актриса знімається в багатьох українських та зарубіжних фільмах. Також вона грала у театрі.
Особисте життя
Першим чоловіком Ольги став актор Євген Паперний, в шлюбі з яким народилася дочка Тоня. Проте подружжя розлучилося.
Цікаво, що Паперний до Сумської вже був одружений. Ходили чутки, що саме Сумська стала розлучницею і втрутилася у родину відомого актора. Проте, за словами акторки, він вже був офіційно розлучений, але проживав в одній квартирі з колишньою дружиною. Як тільки закрутилися стосунки із Сумською, він зняв окремі апартаменти і вони почали жити разом.
Після розлучення на знімальному майданчику Ольга Сумська познайомилася зі своїм другим чоловіком — Віталієм Борисюком. З того моменту вони вже понад двадцять років разом. У їхньому шлюбі народилася дочка Аня.
Станом на зараз з колишнім Євгеном Паперним Ольга Сумська та Віталій Борисюк у дружніх стосунках. Крізь роки крига між ними скресла, і вони навіть працюють разом у постановках. Утрьох колишні та нинішні зіграли у п’єсах "Боїнг-Боїнг" та "Сублімація любові", які організовував Паперний.
