Оля Полякова с дочерью попала в ДТП

Певица Оля Полякова. Фото: Оля Полякова/Instagram

Украинская певица Оля Полякова вместе с дочерью Машей попала в дорожно-транспортное происшествие поздно вечером 19 августа. В автомобиль артистки врезалась другая машина, после чего их машина вылетела в кювет. Дочь певицы получила травмы носа и зубов.

Об этом певица сообщила в Instagram, сообщает Новини.LIVE.

Что известно о ДТП с Олей Поляковой

По словам артистки, другая машина врезалась в их автомобиль, в результате чего машину отбросило в кювет. После ДТП дочь певицы Мария получила травмы. Полякова показала девушку после аварии и сообщила, что она сломала нос.

Пострадавшая Маша Полякова. Фото: скриншот

Также, по словам певицы, у дочери повреждены зубы. Полякова дополнительно опубликовала кадры с места аварии, на которых видно автомобиль, столкнувшийся с её машиной.

После ДТП произошёл конфликт

После аварии Полякова подошла к автомобилю другого участника ДТП. На месте уже находились правоохранители.

Певица начала снимать на телефон мужчину, который находился рядом с машиной. По словам Поляковой, он пытался выбить смартфон из её рук.

Место аварии. Фото: скриншот

Позже Полякова рассказала, что, по словам очевидцев, за рулем другого автомобиля могла находиться девушка. Якобы она разворачивалась посреди дороги, после чего произошло столкновение.

На данный момент точные обстоятельства ДТП и информация о виновнике аварии официально не установлены. Полиция ситуацию пока не комментировала.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Оля Полякова заявляла о намерении обратиться в суд из-за высказываний журналистки Янины Соколовой. Певица считала их оскорбительными и подчеркивала необходимость защищать свою честь и достоинство.

Как сообщали Новини.LIVE, Оля Полякова назвала ошибкой свои слова о возможном создании в Украине "концлагеря". Певица пояснила, что не имела намерения призывать к таким действиям, и публично уточнила свою позицию.