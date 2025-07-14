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Главная Новости дня Александр Усик презентовал мозаику "Боривітер" в Лондоне

Александр Усик презентовал мозаику "Боривітер" в Лондоне

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 19:30
Александр Усик презентовал мозаику Аллы Горской в Лондоне — детали
Александр Усик презентует воссозданный "Боривитер". Фото: пресс-релиз

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик открыл мозаику "Боривітер" в Лондоне. Оригинальное панно украинских монументалистов было повреждено во время обстрелов в Мариуполе.

Новини.LIVE рассказывают детали.

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Воссозданное панно сначала показали в Киеве, а теперь презентовали и в Лондоне. Художественное событие поддержали члены британского парламента и мэрии Лондона накануне боя Усика с Дэниелом Дюбуа на стадионе "Уэмбли".

"Спасибо, Великобритания, за поддержку Украины. Мы сильны вместе! Россия уничтожает украинскую культуру. Россия уничтожает наши дома, больницы, школы. Россия уничтожает жизнь украинцев. Но мы выстоим. Мы победим. Мы отстроим нашу страну. Как мозаику — фрагмент за фрагментом. Сегодня мы собираем деньги, чтобы 64 семьи снова имели дом. Присоединяйтесь!" — сказал Александр Усик.

Олександр Усик, Лондон, "Боривітер"
Презентация "Боривітра" в Лондоне. Фото: пресс-релиз

Оригинальную мозаику создали летом 1967 года в Мариуполе. Художники-монументалисты работали над проектом под руководством выдающейся украинской художницы Аллы Горской. Три года спустя шестидесятницу жестоко убили советские спецслужбы. Мозаика получила серьезные повреждения в начале большой войны.

"Мы до сих пор не знаем, в каком состоянии "Боривітер" в Мариуполе — мозаика спрятана внутри здания, огражденного забором. Но мы знаем, что однажды сможем восстановить ее. А пока точная копия "Боривітра" начинает свое путешествие здесь, в самом сердце Лондона. Могла ли когда-нибудь Алла Горская представить, что "Боривітер" будет стоять на Трафальгарской площади, ему будут аплодировать люди со всего мира, и он станет символом украинской свободы и воли? Думаю, сейчас она улыбается нам с небес", — прокомментировала соучредитель UKRAINE WOW Ярослава Гресь.

Алла Горська, Лондон, "Боривітер"
Воссозданное панно "Боривітер" в Лондоне. Фото: пресс-релиз

Открытие мозаики посетили бизнесмен сэр Ричард Брэнсон, заместитель мэра Лондона по вопросам культуры и креативных индустрий Джастин Саймонс и глава парламентской группы по делам Украины Алекс Собел.

Напомним, как воссоздавали мозаику "Боривітер". Также мы рассказывали о трагической судьбе украинской художницы Аллы Горской.

Александр Усик искусство художники Лондон війна
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
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