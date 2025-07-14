Олександр Усик презентував мозаїку Алли Горської у Лондоні — деталі

Олександр Усик презентує відтворений "Боривітер". Фото: пресреліз

Чемпіон світу з боксу у важкій вазі Олександр Усик відкрив мозаїку "Боривітер" у Лондоні. Оригінальне панно українських монументалістів було пошкоджене під час обстрілів у Маріуполі.

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Відтворене панно спочатку показали у Києві, а тепер презентували і у Лондоні. Мистецьку подію підтримали члени британського парламенту та мерії Лондона напередодні бою Усика з Денієлом Дюбуа на стадіоні "Вемблі".

"Дякую, Велика Британіє, за підтримку України. Ми сильні разом! Росія нищить українську культуру. Росія нищить наші доми, лікарні, школи. Росія нищить життя українців. Але ми вистоїмо. Ми переможемо. Ми відбудуємо нашу країну. Як мозаїку — фрагмент за фрагментом. Сьогодні ми збираємо гроші, щоб 64 родини знову мали дім. Приєднуйтесь!" — сказав Олександр Усик.

Презентація "Боривітру" у Лондоні. Фото: пресреліз

Оригінальну мозаїку створили влітку 1967 року у Маріуполі. Художники-монументалісти працювали над проєктом під керівництвом видатної української мисткині Алли Горської. Три роки опісля шістдесятницю жорстоко вбили радянські спецслужби. Мозаїка зазнала серйозних ушкоджень на початку великої війни.

"Ми досі не знаємо, в якому стані "Боривітер" у Маріуполі — мозаїка захована всередині будівлі, огородженої парканом. Але ми знаємо, що одного дня зможемо відновити її. А поки точна копія "Боривітра" починає свою подорож тут, у самому серці Лондона. Чи могла коли-небудь Алла Горська уявити, що "Боривітер" стоятиме на Трафальгарській площі, йому аплодуватимуть люди з усього світу, і він стане символом української свободи та волі? Думаю, зараз вона усміхається до нас з небес", ― прокоментувала співзасновниця UKRAINE WOW Ярослава Гресь.

Відтворене панно "Боривітер" у Лондоні. Фото: пресреліз

На відкриття мозаїки завітали бізнесмен сер Річард Бренсон, заступниця мера Лондона з питань культури та креативних індустрій Джастін Саймонс і очільник парламентської групи у справах України Алекс Собел.

Нагадаємо, як відтворювали мозаїку "Боривітер". Також ми розповідали про трагічну долю української художниці Алли Горської.