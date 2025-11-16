Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Оккупированный Донецк и область охватил блэкаут — что произошло

Оккупированный Донецк и область охватил блэкаут — что произошло

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 23:55
обновлено: 00:12
Донецк и область без света 16 ноября после атаки дронов
Блэкаут в Донецке. Фото: местные Telegram-каналы

Этим вечером, 16 ноября, временно оккупированный Донецк и другие города Донецкой области погрузились в полный блэкаут. Это произошло на фоне атаки неизвестных дронов. 

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на местные паблики.

Реклама
Читайте также:

Что известно о блэкауте в оккупированной Донецкой области

Примерно с 22:15 в сети появились сообщения, что над Донецком летают беспилотники и работает ПВО. Через минут 20 стало известно, что в Донецке блэкаут, а в сети распространялись кадры обесточенного города.

По неподтвержденным данным, под атакой оказалась подстанция. Известно, что кроме Донецка, без света пока оккупированы Ясиноватая, Горловка, Енакиево и как минимум Червоноградский район Макеевки.

Также канал "Типичный Донецк" пишет, что в регионе наблюдаются перебои с мобильным интернетом.

Напомним, что российские оккупанты очень часто сейчас бьют по энергетике Украины. В связи с этим бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков считает, что есть реальная угроза масштабного отключения электроэнергии по всей стране.

Также недавно мы писали, что надо сделать перед отключением света.

взрыв Донецкая область дрон Шахид-136 Донецк отключения света блэкаут
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации