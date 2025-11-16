Донецк и область без света 16 ноября после атаки дронов

Блэкаут в Донецке. Фото: местные Telegram-каналы

Этим вечером, 16 ноября, временно оккупированный Донецк и другие города Донецкой области погрузились в полный блэкаут. Это произошло на фоне атаки неизвестных дронов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на местные паблики.

Что известно о блэкауте в оккупированной Донецкой области

Примерно с 22:15 в сети появились сообщения, что над Донецком летают беспилотники и работает ПВО. Через минут 20 стало известно, что в Донецке блэкаут, а в сети распространялись кадры обесточенного города.

По неподтвержденным данным, под атакой оказалась подстанция. Известно, что кроме Донецка, без света пока оккупированы Ясиноватая, Горловка, Енакиево и как минимум Червоноградский район Макеевки.

Также канал "Типичный Донецк" пишет, что в регионе наблюдаются перебои с мобильным интернетом.

Напомним, что российские оккупанты очень часто сейчас бьют по энергетике Украины. В связи с этим бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков считает, что есть реальная угроза масштабного отключения электроэнергии по всей стране.

