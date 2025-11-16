Відео
Окупований Донецьк та область охопив блекаут — що сталося

Окупований Донецьк та область охопив блекаут — що сталося

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 23:55
Оновлено: 00:17
Донецьк та область без світла 16 листопада після атаки дронів
Блекаут у Донецьку. Фото: місцеві Telegram-канали

Цього ввечері, 16 листопада, тимчасово окупований Донецьк та інші міста Донецької області занурилися у повний блекаут. Це сталося на тлі атаки невідомих дронів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на місцеві пабліки.

Читайте також:

Що відомо про блекаут в окупованій Донецькій області

Приблизно з 22:15 у мережі з'явилися повідомлення, що над Донецьком літають безпілотники та працює ППО. Через хвилину 20 стало відомо, що у Донецьку блекаут, а в мережі ширилися кадри знеструмленого міста.

За непідтвердженими даними, під атакою опинилася підстанція. Відомо, що окрім Донецька, без світла наразі окуповані Ясинувата, Горлівка, Єнакієво та як мінімум Червоноградський район Макіївки.

Також канал "Типовий Донецьк" пише, що у регіоні спостерігаються перебої з мобільним інтернетом.

Нагадаємо, що російські окупанти дуже часто зараз б'ють по енергетиці України. У зв'язку з цим колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков вважає, що є реальна загроза масштабного відключення електроенергії по всій країні.

Також нещодавно ми писали, що треба зробити перед відключенням світла.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
