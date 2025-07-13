Обстрел Запорожской области 13 июля - что известно о последствиях

Последствия обстрелов Запорожской области. Фото: Telegram Ивана Федорова

Оккупанты продолжают атаковать Запорожскую область. За минувшие сутки враг нанес 579 ударов по 13 населенным пунктам региона.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров в Telegram в воскресенье, 13 июля.

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Что известно об обстрелах Запорожской области

В результате вражеских обстрелов 66-летний мужчина получил ранения в Пологовском районе.

Российские войска совершили 7 авиаударов по таким городам и поселкам, как Степногорск, Плавни, Приморское, Гуляйполе, Новоандреевка и Чаривне.

Кроме того, почти 400 беспилотных летательных аппаратов различных типов, преимущественно FPV, атаковали Беленькое, Приморское, Каменское, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Преображенку, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаровное.

По Приморскому и Гуляйполю также было нанесено три обстрела из реактивных систем залпового огня. Артиллерия врага нанесла 176 ударов по Каменскому, Гуляйполю, Щербакам, Новоданиловке, Малой Токмачке и Чаривному.

За минувшие сутки поступило 11 сообщений о разрушениях: пострадали квартиры, частные дома, гаражи и автомобили мирных жителей.

Напомним, что вечером 12 июля россияне нанесли массированный удар БпЛА по Сумской области. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура.

Также в тот же день вечером прогремели взрывы и в Днепре. В Воздушных силах сообщали об угрозе применения баллистического вооружения.