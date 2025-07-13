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Окупанти завдали удару поблизу Запоріжжя — є поранений

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 08:16
Обстріл Запорізької області 13 липня - що відомо про наслідки
Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: Telegram Івана Федорова

Окупанти продовжують атакувати Запорізьку область. За минулу добу ворог завдав 579 ударів по 13 населених пунктах регіону.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram у неділю, 13 липня.

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Пост Федорова. Фото: скриншот

Що відомо про обстріл Запорізької області

В результаті ворожих обстрілів 66-річний чоловік отримав поранення у Пологівському районі.

Російські війська здійснили 7 авіаударів по таких містах і селищах, як Степногірськ, Плавні, Приморське, Гуляйполе, Новоандріївка та Чарівне.

Крім того, майже 400 безпілотних літальних апаратів різних типів, переважно FPV, атакували Біленьке, Приморське, Кам’янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

По Приморському та Гуляйполю також було нанесено три обстріли із реактивних систем залпового вогню. Артилерія ворога завдала 176 ударів по Кам’янському, Гуляйполю, Щербакам, Новоданилівці, Малій Токмачці та Чарівному.

За минулу добу надійшло 11 повідомлень про руйнування: постраждали квартири, приватні будинки, гаражі та автомобілі мирних мешканців. 

Нагадаємо, що ввечері 12 липня росіяни завдали масованого удару БпЛА по Сумщині. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура.

Також у той же день ввечері пролунали вибухи і у Дніпрі. У Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.

Запорізька область війна в Україні війна поранення постраждалі
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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