Российские военные нанесли удар по гражданскому авто на Херсонщине 14 октября

Последствия российского удара. Фото: МВД Украины

В Херсонской области российские войска нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю. В результате атаки погибли две женщины, еще два человека получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в понедельник, 14 октября.

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Последствия российской атаки

Трагедия произошла, когда автомобиль ВАЗ-2109 двигался по дороге у села Гавриловка. По предоставленной информации, на момент удара в салоне автомобиля было пять человек: 46-летний водитель и четыре пассажира, среди которых три женщины и один мужчина.

Изувеченный автомобиль. Фото: МВД

В результате атаки погибли две женщины: одна из них была 72 лет, а другая — 56. Еще двое пассажиров — 63-летняя женщина и 72-летний мужчина — получили серьезные травмы. Врачи диагностировали у них черепно-мозговые травмы, а также взрывчатые и акубаротравмы.

Последствия удара дрона по автомобилю. Фото: МВД

Ранее мы писали, что взрывы в Херсоне прогремели днем в понедельник, 14 октября. Пока в городе не объявляли воздушную тревогу.

Также мы писали, что ночью 12 октября россияне обстреляли микрорайон Херсона. Спасатели до утра пытались потушить пожар, возникший на месте попаданий.