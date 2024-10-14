Російські військові завдали удару по цивільному авто на Херсонщині 14 жовтня

Наслідки російського удару. Фото: МВС України

На Херсонщині російські війська завдавши удару FPV-дроном по цивільному автомобілю. Внаслідок атаки загинули дві жінки, ще двоє людей отримали поранення.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України у понеділок, 14 жовтня.

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Наслідки російської атаки

Трагедія сталася, коли автомобіль ВАЗ-2109 рухався дорогою біля села Гаврилівка. За наданою інформацією, на момент удару в салоні автомобіля було п’ятеро осіб: 46-річний водій та чотири пасажири, серед яких три жінки та один чоловік.

Понівечений автомобіль. Фото: МВС

Внаслідок атаки загинули дві жінки: одна з них була 72 років, а інша — 56. Ще двоє пасажирів — 63-річна жінка та 72-річний чоловік — отримали серйозні травми. Лікарі діагностували у них черепно-мозкові травми, а також вибухові та акубаротравми.

Наслідки удару дрона по авто. Фото: МВС

Раніше ми писали, що вибухи у Херсоні пролунали вдень у понеділок, 14 жовтня. Наразі у місті не оголошували повітряну тривогу.

Також ми писали, що в ночі 12 жовтня росіяни обстріляли мікрорайон Херсона. Рятувальники до ранку намагалися загасити пожежу, яка виникла на місці влучань.