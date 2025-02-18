Российская атака на Орехов — оккупанты убили 80-летнего мужчину

Оккупанты убили 80-летнего мужчину на Запорожье
Российские оккупанты 17 февраля атаковали Запорожскую область. В результате обстрела в Орехове погиб 80-летний мужчина.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram во вторник, 18 февраля.
Обстрел Орехова
"80-летний мужчина погиб в результате вражеской атаки на Орехов. Его тело обнаружили сегодня под завалами дома", — рассказал Федоров.
В результате артобстрела в частном доме, где жил пенсионер, произошли разрушения и пожар.
Напомним, 18 февраля в Долинском Кировоградской области российский ударный беспилотник попал в многоэтажный дом.
Также в Святошинском районе Киева 17 февраля на территории предприятия вспыхнул пожар из-за падения обломков сбитого вражеского дрона.
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