Российская атака на Орехов — оккупанты убили 80-летнего мужчину

Спасатель на месте обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты 17 февраля атаковали Запорожскую область. В результате обстрела в Орехове погиб 80-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram во вторник, 18 февраля.

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Обстрел Орехова

"80-летний мужчина погиб в результате вражеской атаки на Орехов. Его тело обнаружили сегодня под завалами дома", — рассказал Федоров.

В результате артобстрела в частном доме, где жил пенсионер, произошли разрушения и пожар.

Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, 18 февраля в Долинском Кировоградской области российский ударный беспилотник попал в многоэтажный дом.

Также в Святошинском районе Киева 17 февраля на территории предприятия вспыхнул пожар из-за падения обломков сбитого вражеского дрона.