Обстріл Долинського 18 лютого — що відомо про російську атаку

Наслідки обстрілу Кіровоградської області. Фото: t.me/kirovogradskaODA

У Долинському Кіровоградської області російський ударний безпілотник влучив у багатоповерхівку. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей.

Про це повідомив очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович у Telegram у вівторок, 18 лютого.

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Ворог поранив маму та двох дітей. Райкович наголосив, що їм одразу надали медичну допомогу, а старша дівчинка не потребувала госпіталізації.

Наслідки обстрілу Кіровоградської області. Фото: t.me/kirovogradskaODA

Внаслідок атаки було евакуйовано мешканців з 38 квартир. Наразі на місці працюють всі відповідні служби.

Наслідки обстрілу Кіровоградської області. Фото: t.me/kirovogradskaODA

Наслідки обстрілу Кіровоградської області. Фото: t.me/kirovogradskaODA

"Ворожі безпілотники атакували і Кропивницький район. Постраждалих, на щастя, немає", — додав Райкович.

Допис Райковича. Фото: скриншот

Нагадаємо, 17 лютого російські загарбники атакували Київ ударними дронами. У Святошинському районі зафіксували пожежу та пошкодження.

Також окупанти атакували Костянтинівку на Донеччині. Вони скинули боєприпас з FPV-дрона на рятувальників.