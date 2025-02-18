Обстріл Долинського 18 лютого — що відомо про російську атаку

На Кіровоградщині БпЛА влучив у багатоповерхівку — фото наслідків
У Долинському Кіровоградської області російський ударний безпілотник влучив у багатоповерхівку. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей.
Про це повідомив очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович у Telegram у вівторок, 18 лютого.
Російський обстріл Долинського
Ворог поранив маму та двох дітей. Райкович наголосив, що їм одразу надали медичну допомогу, а старша дівчинка не потребувала госпіталізації.
Внаслідок атаки було евакуйовано мешканців з 38 квартир. Наразі на місці працюють всі відповідні служби.
"Ворожі безпілотники атакували і Кропивницький район. Постраждалих, на щастя, немає", — додав Райкович.
Нагадаємо, 17 лютого російські загарбники атакували Київ ударними дронами. У Святошинському районі зафіксували пожежу та пошкодження.
Також окупанти атакували Костянтинівку на Донеччині. Вони скинули боєприпас з FPV-дрона на рятувальників.
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