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На Кировоградщине БпЛА попал в многоэтажку — фото последствий

18 февраля 2025 07:57
Аркадий Пастула - Редактор
Обстрел Долинского 18 февраля — что известно о российской атаке
Последствия обстрела Кировоградской области. Фото: t.me/kirovogradskaODA
Аркадий Пастула - Редактор

В Долинском Кировоградской области российский ударный беспилотник попал в многоэтажку. В результате обстрела пострадали три человека.

Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в Telegram во вторник, 18 февраля.

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Враг ранил маму и двух детей. Райкович отметил, что им сразу оказали медицинскую помощь, а старшая девочка не нуждалась в госпитализации.

Російський обстріл Кіровоградщини 18 лютого
Последствия обстрела Кировоградской области. Фото: t.me/kirovogradskaODA

В результате атаки были эвакуированы жители из 38 квартир. Сейчас на месте работают все соответствующие службы.

Вибухи у Кропивницькому 18 лютого
Последствия обстрела Кировоградской области. Фото: t.me/kirovogradskaODA
Атака на Долинське 18 лютого
Последствия обстрела Кировоградской области. Фото: t.me/kirovogradskaODA

"Вражеские беспилотники атаковали и Кропивницкий район. Пострадавших, к счастью, нет", — добавил Райкович.

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Пост Райковича. Фото: скриншот

Напомним, 17 февраля российские захватчики атаковали Киев ударными дронами. В Святошинском районе зафиксировали пожар и повреждения.

Также оккупанты атаковали Константиновку в Донецкой области. Они сбросили боеприпас с FPV-дрона на спасателей.

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