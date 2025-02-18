Російська атака на Оріхів — окупанти вбили 80-річного чоловіка

Рятувальник на місці обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти 17 лютого атакували Запорізьку область. Внаслідок обстрілу в Оріхові загинув 80-річний чоловік.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram у вівторок, 18 лютого.

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"80-річний чоловік загинув внаслідок ворожої атаки на Оріхов. Його тіло виявили сьогодні під завалами будинку", — розповів Федоров.

Внаслідок артобстрілу в приватному будинку, де мешкав пенсіонер, сталися руйнування та пожежа.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 18 лютого у Долинському Кіровоградської області російський ударний безпілотник влучив у багатоповерховий будинок.

Також у Святошинському районі Києва 17 лютого на території підприємства спалахнула пожежа через падіння уламків збитого ворожого дрона.