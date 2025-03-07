Азовское море продолжает быть загрязненным, потому что оккупантам не удалось преодолеть последствия разлива нефти

Нефтяное загрязнение в Крыму. Фото: ЦНС

На временно оккупированной территории Крыма россияне так и не смогли справиться с последствиями экологической катастрофы из-за утечки нефти с одного из танкеров РФ. Керченский пролив остается загрязненным.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Что известно на данный момент

По информации ЦНС, уже три месяца после аварии, а побережье Азовского моря до сих пор загрязнено мазутом с затонувших танкеров. Для ликвидации последствий утечки нефти оккупанты загоняли студентов, в том числе с ВОТ, без всякой защиты.

В ЦНС напомнили, что в Керченском заливе 15 декабря 2024 года столкнулись два танкера, которые не были предназначены для выхода в море. Кремль намеренно отказался от международной помощи, чтобы скрыть масштабы катастрофы.

Ранее мы сообщали, что во временно оккупированном Крыму продолжается сопротивление российской мобилизации. Активисты распространяют по городам не только украинскую символику, но и полезную информацию о том, как избежать попадания в ряды вражеского войска.

Напомним, россияне заставляют жителей временно оккупированных территорий платить непосильные налоги. Тех, кто не в состоянии или не хочет платить такие суммы, отправляют на фронт.