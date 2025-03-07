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Окупанти в Криму так і не очистили море від нафти — що відомо

7 березня 2025 02:21
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Азовське море продовжує бути забрудненим, тому що окупантам не вдалось подолати наслідки розливу нафти
Нафтове забруднення у Криму. Фото: ЦНС
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

На тимчасово окупованій території Криму росіяни так і не змогли впоратись з наслідками екологічної катастрофи через виток нафти з одного з танкерів РФ. Керчинська протока залишається забрудненою. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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За інформацією ЦНС, вже три місяці після аварії, а узбережжя Азовського моря досі забруднене мазутом з затонулих танкерів. Для ліквідації наслідків витоку нафти окупанти заганяли студентів, у тому числі з ТОТ, без жодного захисту.

У ЦНС нагадали, що у Керчинській затоці 15 грудня 2024 року зіштовхнулись два танкери, які не були призначені для виходу в море.  Кремль навмисно відмовився від міжнародної допомоги, щоб приховати масштаби катастрофи.

Раніше ми повідомляли, що у тимчасово окупованому Криму триває спротив російській мобілізації. Активісти поширюють містами не лише українську символіку, а й корисну інформацію щодо того, як уникнути потрапляння до лав ворожого війська.

Нагадаємо, росіяни змушують жителів тимчасово окупованих територій сплачувати непосильні податки. Тих, хто не у змозі або не хоче платити такі суми, відправляють на фронт.

Крим екологічна катастрофа нафта окупанти ТОТ
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