Азовське море продовжує бути забрудненим, тому що окупантам не вдалось подолати наслідки розливу нафти

Окупанти в Криму так і не очистили море від нафти — що відомо
На тимчасово окупованій території Криму росіяни так і не змогли впоратись з наслідками екологічної катастрофи через виток нафти з одного з танкерів РФ. Керчинська протока залишається забрудненою.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Що відомо на цей момент
За інформацією ЦНС, вже три місяці після аварії, а узбережжя Азовського моря досі забруднене мазутом з затонулих танкерів. Для ліквідації наслідків витоку нафти окупанти заганяли студентів, у тому числі з ТОТ, без жодного захисту.
У ЦНС нагадали, що у Керчинській затоці 15 грудня 2024 року зіштовхнулись два танкери, які не були призначені для виходу в море. Кремль навмисно відмовився від міжнародної допомоги, щоб приховати масштаби катастрофи.
Раніше ми повідомляли, що у тимчасово окупованому Криму триває спротив російській мобілізації. Активісти поширюють містами не лише українську символіку, а й корисну інформацію щодо того, як уникнути потрапляння до лав ворожого війська.
Нагадаємо, росіяни змушують жителів тимчасово окупованих територій сплачувати непосильні податки. Тих, хто не у змозі або не хоче платити такі суми, відправляють на фронт.
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