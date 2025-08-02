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Главная Новости дня Оккупанты РФ атаковали Николаев — в городе разрушения и пожары

Оккупанты РФ атаковали Николаев — в городе разрушения и пожары

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 23:56
Армия РФ наносила удар по Николаеву, в результате в городе пожары и разрушения
Спасатель ГСЧС тушит пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

Российские оккупанты поздно вечером атаковали Николаев. В городе был слышен взрыв, есть пожары и разрушения.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

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Сообщение Александра Сенкевича.

По сообщению городского головы, зафиксированы разрушения в частных домах. Также есть повреждения многоэтажек и сейчас продолжается ликвидация пожаров в результате удара оккупантов.

Александр Сенкевич проинформировал, что все соответствующие спасательные службы уже привлечены и работают на местах событий.

Ранее сообщалось, что, несмотря на войну и то, что Николаевщина является прифронтовым регионом, область продолжает жить полноценно благодаря защитникам и героям ВСУ. Инвесторы ошибаются, что здесь "выжженная земля".

Также мы информировали, что председатель Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал об актуальной ситуации в регионе. Он подробно остановился на состоянии критической инфраструктуры Николаева.

пожар Николаев война в Украине атака разрушения
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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