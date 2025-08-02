Армія РФ завдавала удару по Миколаєву, внаслідок чого у місті пожежі та руйнування

Окупанти РФ атакували Миколаїв — у місті руйнування та пожежі
Російські окупанти пізно ввечері атакували Миколаїв. У місті було чутно вибух, є пожежі та руйнування.
Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.
Що відомо про наслідки атаки РФ
За повідомленням міського голови, зафіксовані руйнування у приватних будинках. Також є пошкодження багатоповерхівок і зараз триває ліквідація пожеж внаслідок удару окупантів.
Олександр Сєнкевич проінформував, що всі відповідні рятувальні служби вже залучені й працюють на містах подій.
Раніше повідомлялось, що, попри війну і те, що Миколаївщина є прифронтовим регіоном, область продовжує жити повноцінно завдяки захисникам та героям ЗСУ. Інвестори помиляються, що тут "випалена земля".
Також ми інформували, що голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про актуальну ситуацію в регіоні. Він детально зупинився на стані критичної інфраструктури Миколаєва.
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