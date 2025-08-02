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Окупанти РФ атакували Миколаїв — у місті руйнування та пожежі

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 23:56
Армія РФ завдавала удару по Миколаєву, внаслідок чого у місті пожежі та руйнування
Рятувальник ДСНС гасить пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС України

Російські окупанти пізно ввечері атакували Миколаїв. У місті було чутно вибух, є пожежі та руйнування.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

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Повідомлення Олександра Сєнкевича. 

За повідомленням міського голови, зафіксовані руйнування у приватних будинках. Також є пошкодження багатоповерхівок і зараз триває ліквідація пожеж внаслідок удару окупантів. 

Олександр Сєнкевич проінформував, що всі відповідні рятувальні служби вже залучені й працюють на містах подій.

Раніше повідомлялось, що, попри війну і те, що Миколаївщина є прифронтовим регіоном, область продовжує жити повноцінно завдяки захисникам та героям ЗСУ. Інвестори помиляються, що тут "випалена земля".

Також ми інформували, що голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про актуальну ситуацію в регіоні. Він детально зупинився на стані критичної інфраструктури Миколаєва.

пожежа Миколаїв війна в Україні атака руйнування
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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