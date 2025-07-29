Попри війну та прифронтове розташування, Миколаївщина продовжує жити нормально завдяки захисникам ЗСУ, заявив Віталій Кім

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: Кадр з відео

Попри війну і те, що Миколаївщина є прифронтовим регіоном, область продовжує жити повноцінно завдяки захисникам та героям ЗСУ. Інвестори помиляються, що тут "випалена земля".

Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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За словами Кіма, місто та область живуть "на повну". Проте, звичайно, життя підпорядковується умовам воєнного часу, у тому числі комендантській годині, і бізнес це тільки підтримує.

"З бізнесом ми розмовляли, бізнес каже: "Не треба знімати обмеження". Навіть не обговорюємо це — зняти комендантську годину. Тому що адаптувалися за ці роки і бізнес, і люди, щоб вкладали свій відпочинок до 23:00. Всі встигають зробити свої речі і йти додому виспатися, щоб зранку піти на роботу", — каже Кім.

Також голова Миколаївської ОВА зазначив, що українці повертаються додому. До широкомасштабного вторгнення в області було близько 1,1 млн людей, у Миколаєві — 470 тис., у 2022-му — менше половини, а сьогодні знову приблизно 1,1 млн в області та 445 тис. у місті. Серед них 150 тисяч переселенців, здебільшого з Херсонщини.

Раніше ми повідомляли, що Віталій Кім розповів про актуальну ситуацію в регіоні. Він детально зупинився на стані критичної інфраструктури Миколаєва.

Також ми інформували про мобілізацію з побиттям у Миколаєві.