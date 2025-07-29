Попри війну та прифронтове розташування, Миколаївщина продовжує жити нормально завдяки захисникам ЗСУ, заявив Віталій Кім

Реальність прифронтової Миколаївщини — Кім розповів про нюанси
Попри війну і те, що Миколаївщина є прифронтовим регіоном, область продовжує жити повноцінно завдяки захисникам та героям ЗСУ. Інвестори помиляються, що тут "випалена земля".
Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Що зараз відбувається на Миколаївщині
За словами Кіма, місто та область живуть "на повну". Проте, звичайно, життя підпорядковується умовам воєнного часу, у тому числі комендантській годині, і бізнес це тільки підтримує.
"З бізнесом ми розмовляли, бізнес каже: "Не треба знімати обмеження". Навіть не обговорюємо це — зняти комендантську годину. Тому що адаптувалися за ці роки і бізнес, і люди, щоб вкладали свій відпочинок до 23:00. Всі встигають зробити свої речі і йти додому виспатися, щоб зранку піти на роботу", — каже Кім.
Також голова Миколаївської ОВА зазначив, що українці повертаються додому. До широкомасштабного вторгнення в області було близько 1,1 млн людей, у Миколаєві — 470 тис., у 2022-му — менше половини, а сьогодні знову приблизно 1,1 млн в області та 445 тис. у місті. Серед них 150 тисяч переселенців, здебільшого з Херсонщини.
Раніше ми повідомляли, що Віталій Кім розповів про актуальну ситуацію в регіоні. Він детально зупинився на стані критичної інфраструктури Миколаєва.
Також ми інформували про мобілізацію з побиттям у Миколаєві.
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