Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Реальність прифронтової Миколаївщини — Кім розповів про нюанси

Реальність прифронтової Миколаївщини — Кім розповів про нюанси

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 23:34
Попри війну та прифронтове розташування, Миколаївщина продовжує жити нормально завдяки захисникам ЗСУ, заявив Віталій Кім
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: Кадр з відео

Попри війну і те, що Миколаївщина є прифронтовим регіоном, область продовжує жити повноцінно завдяки захисникам та героям ЗСУ. Інвестори помиляються, що тут "випалена земля".

Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Реклама
Читайте також:

Що зараз відбувається на Миколаївщині

За словами Кіма, місто та область живуть "на повну". Проте, звичайно, життя підпорядковується умовам воєнного часу, у тому числі комендантській годині, і бізнес це тільки підтримує. 

"З бізнесом ми розмовляли, бізнес каже: "Не треба знімати обмеження". Навіть не обговорюємо це  — зняти комендантську годину. Тому що адаптувалися за ці роки і бізнес, і люди, щоб вкладали свій відпочинок до 23:00. Всі встигають зробити свої речі і йти додому виспатися, щоб зранку піти на роботу", — каже Кім.

Також голова Миколаївської ОВА зазначив, що українці повертаються додому. До широкомасштабного вторгнення в області було близько 1,1 млн людей, у Миколаєві — 470 тис., у 2022-му — менше половини, а сьогодні знову приблизно 1,1 млн в області та 445 тис. у місті. Серед них 150 тисяч переселенців, здебільшого з Херсонщини.

Раніше ми повідомляли, що Віталій Кім розповів про актуальну ситуацію в регіоні. Він детально зупинився на стані критичної інфраструктури Миколаєва.

Також ми інформували про мобілізацію з побиттям у Миколаєві.

Миколаївська область воєнний стан Віталій Кім війна в Україні фронт
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації