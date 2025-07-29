Несмотря на войну и прифронтовое расположение, Николаевщина продолжает жить нормально благодаря защитникам ВСУ, заявил Виталий Ким

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, фото: Кадр из видео

Несмотря на войну и то, что Николаевщина является прифронтовым регионом, область продолжает жить полноценно благодаря защитникам и героям ВСУ. Инвесторы ошибаются, что здесь "выжженная земля".

Об этом в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.

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По словам Кима, город и область живут "на полную". Однако, конечно, жизнь подчиняется условиям военного времени, в том числе комендантскому часу, и бизнес это только поддерживает.

"С бизнесом мы разговаривали, бизнес говорит: "Не надо снимать ограничения". Даже не обсуждаем это — снять комендантский час. Потому что адаптировались за эти годы и бизнес, и люди, чтобы вкладывали свой отдых до 23:00. Все успевают сделать свои вещи и идти домой выспаться, чтобы утром пойти на работу", — говорит Ким.

Также председатель Николаевской ОГА отметил, что украинцы возвращаются домой. До широкомасштабного вторжения в области было около 1,1 млн человек, в Николаеве — 470 тыс., в 2022-м — меньше половины, а сегодня снова примерно 1,1 млн в области и 445 тыс. в городе. Среди них 150 тысяч переселенцев, в основном с Херсонщины.

Ранее мы сообщали, что Виталий Ким рассказал об актуальной ситуации в регионе. Он подробно остановился на состоянии критической инфраструктуры Николаева.

Также мы информировали о мобилизации с избиением в Николаеве.