Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Реальность прифронтовой Николаевщины — Ким рассказал о нюансах

Реальность прифронтовой Николаевщины — Ким рассказал о нюансах

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 23:34
Несмотря на войну и прифронтовое расположение, Николаевщина продолжает жить нормально благодаря защитникам ВСУ, заявил Виталий Ким
Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, фото: Кадр из видео

Несмотря на войну и то, что Николаевщина является прифронтовым регионом, область продолжает жить полноценно благодаря защитникам и героям ВСУ. Инвесторы ошибаются, что здесь "выжженная земля".

Об этом в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.

Реклама
Читайте также:

Что сейчас происходит на Николаевщине

По словам Кима, город и область живут "на полную". Однако, конечно, жизнь подчиняется условиям военного времени, в том числе комендантскому часу, и бизнес это только поддерживает.

"С бизнесом мы разговаривали, бизнес говорит: "Не надо снимать ограничения". Даже не обсуждаем это — снять комендантский час. Потому что адаптировались за эти годы и бизнес, и люди, чтобы вкладывали свой отдых до 23:00. Все успевают сделать свои вещи и идти домой выспаться, чтобы утром пойти на работу", — говорит Ким.

Также председатель Николаевской ОГА отметил, что украинцы возвращаются домой. До широкомасштабного вторжения в области было около 1,1 млн человек, в Николаеве — 470 тыс., в 2022-м — меньше половины, а сегодня снова примерно 1,1 млн в области и 445 тыс. в городе. Среди них 150 тысяч переселенцев, в основном с Херсонщины.

Ранее мы сообщали, что Виталий Ким рассказал об актуальной ситуации в регионе. Он подробно остановился на состоянии критической инфраструктуры Николаева.

Также мы информировали о мобилизации с избиением в Николаеве.

Николаевская область военное положение Виталий Ким война в Украине фронт
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации