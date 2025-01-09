Россияне усиливают террор украинцев в Херсонской области

Российский оккупант в Херсонской области. Фото: росСМИ

На левобережье Херсонской области, оккупированном российскими войсками, ситуация для местных жителей становится все сложнее. Россияне заставляют украинцев оформить российский паспорт, потому что без него фактически невозможно оформить базовые услуги или приобрести необходимые товары.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в эфире "Мы-Украина".

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По словам Соболевского, оккупанты активизировали рейды и вводят новые ограничения для граждан, которые не получили российские паспорта. В частности, затруднено пополнение мобильной связи. Также россияне запрещают пользоваться транспортом не на российских номерах. А их в свою очередь возможно оформить исключительно при наличии российского паспорта.

"Из дополнительных ограничений — пополнение мобильной связи, невозможность использовать транспортные средства, которые не перерегистрированы на российские номера. Там с одной стороны фильтрационно-репрессивные процессы, с другой — интеграционные, и они усиливаются. К сожалению, нашим людям почти невозможно выжить там, если не получать паспорт РФ", — сказал Соболевский.

Напомним, недавно в Центре национального сопротивления сообщили, что украинцам на оккупированных территориях невозможно пополнить мобильный счет без наличия российского паспорта.

Также оккупанты запустят спецреестр, который начнет работу с 5 февраля. Туда будут вносить данные об украинцах, которые принципиально отказываются оформлять российский паспорт.