Окупанти забороняють поповнювати мобільний без паспорта РФ

Російський паспорт. Фото: росЗМІ

На тимчасово окупованих територіях України російські окупаційні адміністрації запровадили нове правило — тепер для поповнення балансу мобільного зв'язку готівкою необхідно надати паспорт або авторизуватися через портал державних послуг РФ. Це нововведення є частиною стратегії примусової паспортизації українців та посилення контролю за мобільним зв’язком.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Мешканці окупованих територій фактично змушені отримувати російські паспорти, щоб мати змогу користуватися мобільним зв’язком. Крім того, така практика дозволяє російській владі відстежувати власників мобільних номерів і посилювати контроль над населенням.

Крім того, з 1 січня відсутність російського паспорта також позбавляє мешканців окупованих територій права на отримання безкоштовних медикаментів.

Українцям доводиться купувати ліки, які коштують значно дорожче, а їхній асортимент суттєво обмежений. Таким чином, репресивна політика окупантів створює додаткові труднощі для людей, які відмовляються приймати громадянство РФ.

Нагадаємо, росіяни планують вивозити українських дітей з окупованих територій до військових таборів.

Також окупанти хочуть створити реєстр, куди вноситимуть всіх українців, які принципово не хочуть отримувати паспорт РФ.