Оккупанты запрещают пополнять мобильный без паспорта РФ

Российский паспорт. Фото: росСМИ

На временно оккупированных территориях Украины российские оккупационные администрации ввели новое правило — теперь для пополнения баланса мобильной связи наличными необходимо предоставить паспорт или авторизоваться через портал государственных услуг РФ. Это нововведение является частью стратегии принудительной паспортизации украинцев и усиления контроля за мобильной связью.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Жители оккупированных территорий фактически вынуждены получать российские паспорта, чтобы иметь возможность пользоваться мобильной связью. Кроме того, такая практика позволяет российским властям отслеживать владельцев мобильных номеров и усиливать контроль над населением.

Кроме того, с 1 января отсутствие российского паспорта также лишает жителей оккупированных территорий права на получение бесплатных медикаментов.

Украинцам приходится покупать лекарства, которые стоят значительно дороже, а их ассортимент существенно ограничен. Таким образом, репрессивная политика оккупантов создает дополнительные трудности для людей, которые отказываются принимать гражданство РФ.

Напомним, россияне планируют вывозить украинских детей с оккупированных территорий в военные лагеря.

Также оккупанты хотят создать реестр, куда будут вносить всех украинцев, которые принципиально не хотят получать паспорт РФ.