Росіяни посилюють терор українців в Херсонській області

Російський окупант в Херсонській області. Фото: росЗМІ

На лівобережжі Херсонської області, окупованому російськими військами, ситуація для місцевих жителів стає дедалі складнішою. Росіяни примушують українців оформити російський паспорт, бо без нього фактично неможливо оформити базові послуги чи придбати необхідні товари.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в ефірі "Ми-Україна".

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За словами Соболевського, окупанти активізували рейди та впроваджують нові обмеження для громадян, які не отримали російські паспорти. Зокрема, ускладнено поповнення мобільного зв’язку. Також росіяни забороняють користуватися транспортом не на російських номерах. А їх своєю чергою можливо оформити виключно при наявності російського паспорта.

"З додаткових обмежень — поповнення мобільного зв’язку, неможливість використовувати транспортні засоби, які не перереєстровані на російські номери. Там з одного боку фільтраційно-репресивні процеси, з іншого — інтеграційні, і вони посилюються. На жаль, нашим людям майже неможливо вижити там, якщо не отримувати паспорт РФ", — сказав Соболевський.

Нагадаємо, нещодавно у Центрі національного спротиву повідомили, що українцям на окупованих територіях неможливо поповнити мобільний рахунок без наявності російського паспорта.

Також окупанти запустять спецреєстр, який розпочне роботу з 5 лютого. Туди вноситимуть дані про українців, як принципово відмовляються оформлювати російський паспорт.