Оккупанты 3 марта атаковали Омельник на Запорожье — погиб мужчина

Оккупанты атаковали Запорожскую область — есть погибший
Российские оккупанты в понедельник, 3 марта, атаковали с. Омельник Запорожской области. В результате обстрела погиб 49-летний мужчина.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.
Российский обстрел Омельника 3 марта
В результате вражеской атаки женщина и мужчина оказались под завалами дома. Впоследствии стало известно, что 49-летний хозяин погиб.
"Его жена получила ранения. Женщина получает всю необходимую медицинскую помощь", — рассказал Федоров.
Оккупанты ударили по населенному пункту КАБом.
Напомним, 3 марта ночью российские оккупанты обстреляли Фельдман Экопарк в окрестностях Харькова.
Также 1 марта захватчики атаковали Сумскую область, используя ударные беспилотники типа Shahed.
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