Оккупанты 3 марта атаковали Омельник на Запорожье — погиб мужчина

Последствия обстрела Запорожской области 3 марта. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Российские оккупанты в понедельник, 3 марта, атаковали с. Омельник Запорожской области. В результате обстрела погиб 49-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

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Российский обстрел Омельника 3 марта

В результате вражеской атаки женщина и мужчина оказались под завалами дома. Впоследствии стало известно, что 49-летний хозяин погиб.

Последствия обстрела Запорожской области 3 марта. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

"Его жена получила ранения. Женщина получает всю необходимую медицинскую помощь", — рассказал Федоров.

Последствия обстрела Запорожской области 3 марта. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Оккупанты ударили по населенному пункту КАБом.

Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, 3 марта ночью российские оккупанты обстреляли Фельдман Экопарк в окрестностях Харькова.

Также 1 марта захватчики атаковали Сумскую область, используя ударные беспилотники типа Shahed.