Окупанти 3 березня атакували Омельник на Запоріжжі — загинув чоловік

Окупанти атакували Запорізьку область — є загиблий
Російські окупанти у понеділок, 3 березня, атакували с. Омельник Запорізької області. Внаслідок обстрілу загинув 49-річний чоловік.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.
Російський обстріл Омельника 3 березня
Внаслідок ворожої атаки жінка та чоловік опинилися під завалами будинку. Згодом стало відомо, що 49-річний господар загинув.
"Його дружина дістала поранень. Жінка отримує всю необхідну медичну допомогу", — розповів Федоров.
Окупанти вдарили по населеному пункту КАБом.
Нагадаємо, 3 березня вночі російські окупанти обстріляли Фельдман Екопарк на околицях Харкова.
Також 1 березня загарбники атакували Сумську область, використовуючи ударні безпілотники типу Shahed.
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