Окупанти 3 березня атакували Омельник на Запоріжжі — загинув чоловік

Наслідки обстрілу Запорізької області 3 березня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російські окупанти у понеділок, 3 березня, атакували с. Омельник Запорізької області. Внаслідок обстрілу загинув 49-річний чоловік.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

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Внаслідок ворожої атаки жінка та чоловік опинилися під завалами будинку. Згодом стало відомо, що 49-річний господар загинув.

Наслідки обстрілу Запорізької області 3 березня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

"Його дружина дістала поранень. Жінка отримує всю необхідну медичну допомогу", — розповів Федоров.

Наслідки обстрілу Запорізької області 3 березня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Окупанти вдарили по населеному пункту КАБом.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 3 березня вночі російські окупанти обстріляли Фельдман Екопарк на околицях Харкова.

Також 1 березня загарбники атакували Сумську область, використовуючи ударні безпілотники типу Shahed.