Отключение света в Украине 25 сентября - в Минэнерго назвали проблемные регионы

Работники ГСЧС разбирают завалы. Фото иллюстративное: Медиацентр Украина/ Ян Доброносов

В Украине энергетики продолжают восстанавливать поврежденную российскими обстрелами энергосистему. Пока плановых отключений света в стране не планируют, однако есть проблемы с заживлением некоторых населенных пунктов.

Об этом говорится в сообщении Минэнерго.

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Где выключали свет 25 сентября

За прошедшие сутки в результате обстрелов и боевых действий без электроснабжения были населенные пункты Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей.

Оккупанты атаковали подстанцию и промышленный объект в Донецкой области.

Также в Черниговской области из-за технических проблем были обесточены подстанции. Без электроснабжения остались бытовые потребители и объекты местной промышленности. Пока что питание там уже возобновили.

А в Запорожской области отключилась воздушная линия из-за технологических нарушений, что привело к снижению напряжения. Ремонтные работы уже завершили.

Данные о работе энергосистемы – 25 сентября. Фото: инфографика Минэнерго

Энергетики смогли возобновить электроснабжение для 5720 потребителей. В настоящее время частично или полностью обесточены 482 населенных пункта — это произошло в результате боевых действий и технологических нарушений.

За прошедшие сутки энергетики возобновили питание для 5720 потребителей, обесточенных в результате боевых действий и технологических нарушений.

Утром остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технических нарушений 482 населенных пунктов.

Будут ли выключать свет сегодня

Минэнерго не планирует вводить графики отключения в среду, 25 сентября. Впрочем, украинцев просят экономно потреблять электроэнергию.

Продолжается масштабная ремонтная кампания для восстановления энергообъектов.

Напомним, правительство предупредило о неизбежных отключениях света зимой. Там сказали сколько генерации не хватает для покрытия всех потребностей потребителей и промышленности. Также были сообщения о том, с какого месяца будут заметны проблемы в работе энергосистемы.