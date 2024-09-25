Відключення світла в Україні 25 вересня — в Міненерго назвали проблемні регіони

Працівники ДСНС розбирають завали. Фото ілюстративне: Медіацентр Україна/ Ян Доброносов

В Україні енергетики продовжують відновлювати пошкоджену російськими обстрілами енергосистему. Наразі планових відключень світла в країні не планують, проте є проблеми з заживленням деяких населених пунктів.

Про це йдеться у повідомленні Міненерго.

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Де вимикали світло 25 вересня

Впродовж минулої доби внаслідок обстрілів та бойові дії без електропостачання були населені пункти Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Сумської, Харківської та Херсонської областей.

Окупанти атакували підстанцію та промисловий об'єкт на Донеччині.

Також у Чернігівській області через технічні проблеми були знеструмлені підстанції. Без електропостачання були побутові споживачі та об'єкти місцевої промисловості. Наразі живлення там вже відновили.

А в Запорізькій області вимкнулась повітряна лінія через технологічні порушення, що призвело до зниження напруги. Ремонтні роботи на об'єкті вже завершили.

Дані про роботу енергосистеми 25 вересня. Фото: інфографіка Міненерго

Енергетики змогли відновити електропостачання для 5720 споживачів. Наразі частково або повністю знеструмлені 482 населені пункти — це сталося внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

Минулої доби енергетики відновили живлення для 5720 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

На ранок залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та технічні порушення 482 населених пунктів.

Чи будуть вимикати світло сьогодні

Міненерго не планує вводити графіки відключення у середу, 25 вересня. Втім українців просять економно споживати електроенергію.

Наразі продовжується масштабна ремонтна кампанія для відновлення енергооб’єктів.

Нагадаємо, уряд попередив про неминучі відключення світла взимку. Там сказали скільки генерації бракує для покриття всіх потреб споживачів та промисловості. Також були повідомлення про те, з якого місяця будуть помітні проблеми в роботі енергосистеми.