В Чугуеве возникли пожары после атаки российских оккупантов

Срочная новость

Российские оккупанты атаковали Чугуев на Харьковщине. Зафиксированы возгорания в городах ударов.

Об этом сообщает городской голова Чугуева Галина Минаева.

Что известно на данный момент

Минева информирует, что сейчас город находится под атакой оккупантов. В некоторых местах возникли пожары в результате атаки. Все необходимые службы готовы к соответствующей работе по ликвидации последствий.

