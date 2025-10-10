Видео
Україна
Оккупанты атаковали Чугуев — какая ситуация на Харьковщине

Оккупанты атаковали Чугуев — какая ситуация на Харьковщине

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 23:07
В Чугуеве возникли пожары после атаки российских оккупантов
Срочная новость

Российские оккупанты атаковали Чугуев на Харьковщине. Зафиксированы возгорания в городах ударов.

Об этом сообщает городской голова Чугуева Галина Минаева.

Читайте также:

Что известно на данный момент

Минева информирует, что сейчас город находится под атакой оккупантов. В некоторых местах возникли пожары в результате атаки. Все необходимые службы готовы к соответствующей работе по ликвидации последствий.

Новость обновляется...

