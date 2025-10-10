В Чугуеве возникли пожары после атаки российских оккупантов

Оккупанты атаковали Чугуев — какая ситуация на Харьковщине
Дата публикации 10 октября 2025 23:07
Российские оккупанты атаковали Чугуев на Харьковщине. Зафиксированы возгорания в городах ударов.
Об этом сообщает городской голова Чугуева Галина Минаева.
Что известно на данный момент
Минева информирует, что сейчас город находится под атакой оккупантов. В некоторых местах возникли пожары в результате атаки. Все необходимые службы готовы к соответствующей работе по ликвидации последствий.
