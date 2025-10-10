Відео
Головна Новини дня Окупанти атакували Чугуїв — яка ситуація на Харківщині

Окупанти атакували Чугуїв — яка ситуація на Харківщині

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 23:07
У Чугуєві виникли пожежі після атаки російських окупантів
Рятувальник ДСНС гасить полум'я пожежі після обстрілів РФ. Ілюстративне фото: ДСНС України

Російські окупанти атакували Чугуїв на Харківщині. Зафіксовані загоряння у містах ударів.

Про це повідомляє міський голова Чугуєва Галина Мінаєва.

Читайте також:

Що відомо на цей момент

Окупанти атакували Чугуїв — яка ситуація на Харківщині - фото 1
Повідомлення про атаку на Чугуїв. Фото: Скриншот

Мінєва інформує, що зараз місто перебуває під атакою окупантів. В деяких місцях виникли пожежі в результаті атаки. Усі необхідні служби готові до відповідної роботи  з ліквідації наслідків.

Ситуація з тривогами по Україні

Окупанти атакували Чугуїв — яка ситуація на Харківщині - фото 2
Мапа повітряних тривог. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням моніторингового порталу Ukrainealarm, на 23:47 в Україні, порівняно з іншими ночами, більш-менш стабільна ситуація. В "червоній зоні" небезпеки Чернігівська, Харківська, Донецька, Луганська та Дніпропетровська області, проте потужних атак не зафіксовано.

Нагадаємо, напередодні окупанти РФ масовано атакували столицю, через що в деяких районах Києва досі проблеми зі світлом. Також у КМДА пояснили, як працюватимуть школи після масованої атаки.

Водночас у ДТЕК заявили, що в Україні не запроваджували графіки відключення світла. В деяких регіонах були екстрені відключення через атаку РФ. 

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
