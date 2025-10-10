У Чугуєві виникли пожежі після атаки російських окупантів

Окупанти атакували Чугуїв — яка ситуація на Харківщині
Російські окупанти атакували Чугуїв на Харківщині. Зафіксовані загоряння у містах ударів.
Про це повідомляє міський голова Чугуєва Галина Мінаєва.
Що відомо на цей момент
Мінєва інформує, що зараз місто перебуває під атакою окупантів. В деяких місцях виникли пожежі в результаті атаки. Усі необхідні служби готові до відповідної роботи з ліквідації наслідків.
Ситуація з тривогами по Україні
Згідно з повідомленням моніторингового порталу Ukrainealarm, на 23:47 в Україні, порівняно з іншими ночами, більш-менш стабільна ситуація. В "червоній зоні" небезпеки Чернігівська, Харківська, Донецька, Луганська та Дніпропетровська області, проте потужних атак не зафіксовано.
Нагадаємо, напередодні окупанти РФ масовано атакували столицю, через що в деяких районах Києва досі проблеми зі світлом. Також у КМДА пояснили, як працюватимуть школи після масованої атаки.
Водночас у ДТЕК заявили, що в Україні не запроваджували графіки відключення світла. В деяких регіонах були екстрені відключення через атаку РФ.
