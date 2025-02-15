Массированная атака на Запорожскую область - погибли два человека

Последствия обстрела. Фото: Запорожская ОГА

Российские оккупанты продолжают массированные удары по населенным пунктам Запорожской области. За прошедшие сутки враг совершил 468 атак, в результате которых погибли двое мирных жителей, еще один человек получил ранения.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

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Больше всего пострадал Пологовский район, где оккупанты нанесли авиационный удар по Гуляйполю. Всего зафиксировано 5 авиаударов, 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня и 174 артиллерийские атаки по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

Дроны-камикадзе также активно применялись в атаках - 279 беспилотников атаковали 10 населенных пунктов области, в частности Лысогорку, Малокатериновку, Степногорск, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку.

Кроме человеческих жертв, разрушения понесли десятки домов — зафиксировано не менее 36 поврежденных квартир и частных домов.

Напомним, вчера, 14 февраля, российские войска применили КАБы по Преображенке. Одна из бомб попала в жилой дом, люди оказались под завалами.

Впоследствии стало известно, что в Преображенке погибла женщина - ее тело достали из-под завалов.