Массированная атака на Запорожскую область - погибли два человека

Оккупанты атаковали 10 населенных пунктов Запорожской области
Российские оккупанты продолжают массированные удары по населенным пунктам Запорожской области. За прошедшие сутки враг совершил 468 атак, в результате которых погибли двое мирных жителей, еще один человек получил ранения.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.
Российские войска постоянно обстреливают Запорожскую область
Больше всего пострадал Пологовский район, где оккупанты нанесли авиационный удар по Гуляйполю. Всего зафиксировано 5 авиаударов, 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня и 174 артиллерийские атаки по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.
Дроны-камикадзе также активно применялись в атаках - 279 беспилотников атаковали 10 населенных пунктов области, в частности Лысогорку, Малокатериновку, Степногорск, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку.
Кроме человеческих жертв, разрушения понесли десятки домов — зафиксировано не менее 36 поврежденных квартир и частных домов.
Напомним, вчера, 14 февраля, российские войска применили КАБы по Преображенке. Одна из бомб попала в жилой дом, люди оказались под завалами.
Впоследствии стало известно, что в Преображенке погибла женщина - ее тело достали из-под завалов.
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