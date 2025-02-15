Масована атака на Запорізьку область — загинули двоє людей

Наслідки обстрілу. Фото: Запорізька ОВА

Російські окупанти продовжують масовані удари по населених пунктах Запорізької області. Протягом минулої доби ворог здійснив 468 атак, внаслідок яких загинули двоє мирних жителів, ще одна людина зазнала поранень.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Найбільше постраждав Пологівський район, де окупанти завдали авіаційного удару по Гуляйполю. Загалом зафіксовано 5 авіаударів, 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню та 174 артилерійські атаки по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Дрони-камікадзе також активно застосовувались у атаках — 279 безпілотників атакували 10 населених пунктів області, зокрема Лисогірку, Малокатеринівку, Степногірськ, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Окрім людських жертв, руйнування зазнали десятки будинків — зафіксовано щонайменше 36 пошкоджених квартир та приватних осель.

Нагадаємо, вчора, 14 лютого, російські війська застосували КАБи по Преображенці. Одна із бомб влучила у житловий будинок, люди опинились під завалами.

Згодом стало відомо, що у Преображенці загинула жінка — її тіло дістали з-під завалів.