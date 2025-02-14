Ворожа атака на Преображенку — рятувальники знайшли тіло загиблої

Робота рятувальників. Фото архівне: ДСНС України

Росія атакувала Запорізьку область. Внаслідок ворожого обстрілу Преображенки Запорізької області загинула 50-річна жінка.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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За попередніми даними, російські війська завдали удару по житловому будинку, внаслідок чого будівля обвалилася. Рятувальники дістали тіло загиблої з-під завалів.

Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи, оскільки під завалами можуть залишатися люди.

Повідомлення Івана Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські війська запустили керовані авіаційні бомби по Преображенці в Запорізькій області. Снаряди влучили у житлові будинки, під завалами перебувають люди.

Також раніше Міністерство енергетики України зробило тривожну заяву щодо безпеки на ЗАЕС — станція на межі блекауту.