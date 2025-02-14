Вражеская атака на Преображенку - спасатели нашли тело погибшей

В Преображенке погибла 50-летняя женщина из-за обстрела
Россия атаковала Запорожскую область. В результате вражеского обстрела Преображенки Запорожской области погибла 50-летняя женщина.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.
Российские войска атаковали жилой дом в Преображенке
По предварительным данным, российские войска нанесли удар по жилому дому, в результате чего здание обрушилось. Спасатели достали тело погибшей из-под завалов.
Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы, поскольку под завалами могут оставаться люди.
Напомним, российские войска запустили управляемые авиационные бомбы по Преображенке в Запорожской области. Снаряды попали в жилые дома, под завалами находятся люди.
Также ранее Министерство энергетики Украины сделало тревожное заявление по поводу безопасности на ЗАЭС - станция на грани блэкаута.
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