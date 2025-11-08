Суд наказал военного РФ, который незаконно лишил свободы людей на Черниговщине

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

На Черниговщине заочно судили военного РФ, который незаконно лишил свободы шестерых гражданских, а потом их нашли убитыми. За содеянное суд назначил оккупанту жесткое наказание.

Об этом на официальном сайте сообщает Главное управление Нацполиции в Черниговской области.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, 27 февраля 2022 года, сразу после захвата российскими войсками села Старый Быков в Нежинском районе Черниговской области, было совершено военное преступление.

Следствием установлено, что осужденный, 34-летний житель Самарской области и военнослужащий одной из мотострелковых бригад армии РФ, вместе с другими военными осуществлял обход домов в поиске информации об украинских военных и местных жителей, которые им помогают.

"Заметив во дворе одного из домов двух братьев и осознавая, что перед ними гражданские, россияне незаконно лишили свободы обоих мужчин и под угрозой убийства из автоматического огнестрельного оружия отвели их в местную гимназию. Впоследствии таким же образом российские военные доставили туда еще четырех мирных жителей села: двух захватили в частном доме возле погреба, который люди использовали как укрытие от обстрелов, еще одного мужчину вытащили из дома, а четвертого остановили, когда тот ехал на велосипеде по улице села", — говорится в сообщении.

Далее, по данным следствия, осужденный вместе с сообщниками, угрожая автоматом, отвел шестерых незаконно лишенных свободы людей к месту остановки военной техники РФ на автодороге Киев — Сумы. На следующий день местные жители нашли всех пострадавших убитыми.

В ходе расследования следователи полиции Черниговщины установили личность 34-летнего жителя Самарской области — он является военнослужащим одной из российских мотострелковых бригад.

Решение суда

Бобровицкий районный суд Черниговской области признал мужчину виновным по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы гражданских). Ему заочно присудили 12 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали, что в Запорожье заочно осудили бывшего полицейского и работницу суда, которые перешли на сторону России.

Также мы информировали, что в Харькове осудили оккупанта РФ Данислава Курамаева, который изнасиловал жительницу Харьковщины.