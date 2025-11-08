Відео
Відео

Окупант незаконно позбавив волі цивільних — як покарав суд

Окупант незаконно позбавив волі цивільних — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 01:03
Оновлено: 00:51
Суд покарав військового РФ, який незаконно позбавив волі людей на Чернігівщині
Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

На Чернігівщині заочно судили військового РФ, який незаконно позбавив волі шістьох цивільних, а потім їх знайшли вбитими. За скоєне суд призначив окупанту жорстке покарання.

Про це на офіційному сайті повідомляє Головне управління Нацполіції в Чернігівській області.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, 27 лютого 2022 року, одразу після захоплення російськими військами села Старий Биків у Ніжинському районі Чернігівської області, було вчинено воєнний злочин.

Слідством встановлено, що засуджений, 34-річний житель Самарської області та військовослужбовець однієї з мотострілецьких бригад армії РФ, разом з іншими військовими здійснював обхід будинків у пошуку інформації про українських військових та місцевих мешканців, які їм допомагають.

"Помітивши у дворі одного з помешкань двох братів та усвідомлюючи, що перед ними цивільні, росіяни незаконно позбавили волі обох чоловіків та під загрозою вбивства з автоматичної вогнепальної зброї відвели їх до місцевої гімназії. Згодом таким же чином російські військові доставили туди ще чотирьох мирних жителів села: двох захопили в приватному будинку біля погребу, який люди використовували як укриття від обстрілів, ще одного чоловіка витягли з дому, а четвертого зупинили, коли той їхав велосипедом вулицею села", — йдеться у повідомленні.

Далі, за даними слідства, засуджений разом зі спільниками, погрожуючи автоматом, відвів шістьох незаконно позбавлених волі людей до місця зупинки військової техніки РФ на автошляху Київ — Суми. Наступного дня місцеві жителі знайшли всіх потерпілих убитими.

У ході розслідування слідчі поліції Чернігівщини встановили особу 34-річного жителя Самарської області — він є військовослужбовцем однієї з російських мотострілецьких бригад.

Рішення суду

Бобровицький районний суд Чернігівської області визнав чоловіка винним за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі цивільних). Йому заочно присудили 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Запоріжжі заочно засудили колишнього поліцейського та працівницю суду, як перейшли на бік Росії.

Також ми інформували, що у Харкові засудили окупанта РФ Даніслава Курамаєва, який зґвалтував мешканку Харківщини.

суд вбивство Чернігівська область окупанти війна в Україні судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
