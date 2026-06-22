Около 13 тысяч срубленных деревьев: раскрыты масштабные лесные схемы

Разоблачение схемы незаконной вырубки лесов. Фото: Прокуратура Украины

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

В Украине раскрыли масштабные схемы незаконной вырубки леса, в рамках которых зафиксировано не менее 13 тысяч срубленных деревьев. Общая сумма ущерба государству превышает 248 млн грн, а по делу фигурируют 29 подозреваемых. Среди них — работники лесной отрасли, чиновники и представители бизнеса.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление генерального прокурора Украины Руслана Кравченко, сделанное в понедельник, 22 июня.

Разоблачение участников схемы вырубки лесов. Фото: Прокуратура Украины

Правоохранители раскрыли схемы незаконной вырубки лесов

По информации генпрокурора Руслана Кравченко, речь идет не об единичных нарушениях, а о системной деятельности, в которой были задействованы лица, призванные охранять природные ресурсы. К схемам привлекались как работники лесной отрасли, так и должностные лица местного самоуправления и предприниматели.

Отдельно генеральный прокурор обозначил основные механизмы, которые использовали участники схем. По его словам, речь идет о системных преступлениях против окружающей среды и государства, которые принимали различные формы реализации:

незаконные вырубки на территориях природно-заповедного фонда, заказников, региональных ландшафтных парков и зеленых зон населенных пунктов;

подделку документов, лесорубных билетов и заявлений на получение древесины;

вырубку под видом санитарных и лесовосстановительных мероприятий;

незаконную реализацию, транспортировку, хранение и легализацию древесины;

продажу необработанной древесины по заниженным ценам;

незаконное отчуждение и приватизацию земель лесного фонда;

злоупотребление служебным положением в интересах организованных групп и частного бизнеса.

Отмечается, что такие действия носили системный характер и наносили значительный ущерб как окружающей среде, так и государственным интересам.

Еще один из самых масштабных эпизодов касался схемы легализации ценной древесины. С помощью поддельных записей в электронной системе учета фигуранты пытались вывести в легальный оборот около 19 тысяч кубометров леса, в частности дуба, предназначенного для экспорта.

"Одним из самых дерзких примеров такой "деятельности" стала недавно ликвидированная масштабная схема легализации древесины ценных пород. Организаторы с помощью фиктивных записей в государственной электронной системе учета пытались "отмыть" около 19 тысяч кубометров леса — это ориентировочно 10 тысяч незаконно срубленных дубов, которые планировали экспортировать за границу под видом легально срубленных.

За 2022–2025 годы эта махинация охватила более 100 субъектов хозяйствования, среди которых были и крупнейшие экспортеры страны, а общая сумма операций превысила 147 млн грн. Шести участникам организованной преступной группы сообщено о подозрении", — отметил генпрокурор.

В то же время Руслан Кравченко подчеркнул, что все причастные к незаконным схемам будут нести ответственность в рамках закона.

Скриншот сообщения Руслана Кравченко/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что недавно ГБР раскрыло коррупционную схему с участием бывшего чиновника Минобороны и львовских бизнесменов. Речь идет о получении неправомерной выгоды за содействие в заключении контрактов на закупку средств индивидуальной защиты для ВСУ. По данным следствия, чиновник использовал служебное положение для продвижения интересов предпринимателей.

Новини.LIVE также писали, что в начале июня 2026 года СБУ раскрыла в Черниговской области схему хищения более 11 млн грн, выделенных на закупку генераторов для ВСУ. В 2022 году должностные лица воинской части и руководители подрядных компаний закупали оборудование по завышенным ценам и присваивали разницу.