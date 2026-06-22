Около 13 тысяч срубленных деревьев: раскрыты масштабные лесные схемы
В Украине раскрыли масштабные схемы незаконной вырубки леса, в рамках которых зафиксировано не менее 13 тысяч срубленных деревьев. Общая сумма ущерба государству превышает 248 млн грн, а по делу фигурируют 29 подозреваемых. Среди них — работники лесной отрасли, чиновники и представители бизнеса.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление генерального прокурора Украины Руслана Кравченко, сделанное в понедельник, 22 июня.
Правоохранители раскрыли схемы незаконной вырубки лесов
По информации генпрокурора Руслана Кравченко, речь идет не об единичных нарушениях, а о системной деятельности, в которой были задействованы лица, призванные охранять природные ресурсы. К схемам привлекались как работники лесной отрасли, так и должностные лица местного самоуправления и предприниматели.
Отдельно генеральный прокурор обозначил основные механизмы, которые использовали участники схем. По его словам, речь идет о системных преступлениях против окружающей среды и государства, которые принимали различные формы реализации:
- незаконные вырубки на территориях природно-заповедного фонда, заказников, региональных ландшафтных парков и зеленых зон населенных пунктов;
- подделку документов, лесорубных билетов и заявлений на получение древесины;
- вырубку под видом санитарных и лесовосстановительных мероприятий;
- незаконную реализацию, транспортировку, хранение и легализацию древесины;
- продажу необработанной древесины по заниженным ценам;
- незаконное отчуждение и приватизацию земель лесного фонда;
- злоупотребление служебным положением в интересах организованных групп и частного бизнеса.
Отмечается, что такие действия носили системный характер и наносили значительный ущерб как окружающей среде, так и государственным интересам.
Еще один из самых масштабных эпизодов касался схемы легализации ценной древесины. С помощью поддельных записей в электронной системе учета фигуранты пытались вывести в легальный оборот около 19 тысяч кубометров леса, в частности дуба, предназначенного для экспорта.
"Одним из самых дерзких примеров такой "деятельности" стала недавно ликвидированная масштабная схема легализации древесины ценных пород. Организаторы с помощью фиктивных записей в государственной электронной системе учета пытались "отмыть" около 19 тысяч кубометров леса — это ориентировочно 10 тысяч незаконно срубленных дубов, которые планировали экспортировать за границу под видом легально срубленных.
За 2022–2025 годы эта махинация охватила более 100 субъектов хозяйствования, среди которых были и крупнейшие экспортеры страны, а общая сумма операций превысила 147 млн грн. Шести участникам организованной преступной группы сообщено о подозрении", — отметил генпрокурор.
В то же время Руслан Кравченко подчеркнул, что все причастные к незаконным схемам будут нести ответственность в рамках закона.
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