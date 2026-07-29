Россияне массово сдаются в плен повторно после обмена

Россияне в плену. Фото: кадр из видео

В Украине уже находятся 20 российских военнослужащих, которые вновь сдались в плен после обмена. Это свидетельствует о том, что Украина соблюдает нормы международного гуманитарного права.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Оккупанты сдаются в плен после обмена

В Координационном штабе отметили, что после возвращения в Россию многих освобожденных военнопленных снова отправляют на фронт без права отказа. Из-за этого часть из них сознательно выбирает повторную сдачу в украинский плен вместо участия в боевых действиях.

Также в ведомстве подчеркнули, что этому способствует работа информационных проектов "Хочу жить" и "Хочу найти", которые рассказывают российским военным и их семьям о реальных условиях пребывания в украинском плену, правах военнопленных и возможности сохранить жизнь.

По словам представителей штаба, все больше российских военных понимают, что условия содержания в Украине существенно отличаются от той информации, которую распространяет российская пропаганда.

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"Для нас важно, чтобы как можно больше россиян сдавались в плен. Каждый такой военнопленный пополняет обменный фонд и увеличивает наши возможности возвращать домой украинских защитников из российского плена. Когда российские оккупанты выбирают плен вместо гибели, это означает больше шансов для наших людей вернуться домой", — отметил заместитель председателя Координационного штаба Андрей Юсов.

Как писали Новини.LIVE, ранее Дмитрий Лубинец объяснил, как РФ препятствует возвращению пленных. По его словам, Москва использует тему обменов для информационного давления на семьи украинских защитников.

Также он сообщил, что более 16 тысяч гражданских украинцев могут находиться в плену у РФ. Враг постоянно нарушает нормы международного права.