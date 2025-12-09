Видео
Оккупанты ударили по газовым объектам Украины — есть разрушения

Оккупанты ударили по газовым объектам Украины — есть разрушения

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 13:56
Россия атаковала газовую инфраструктуру Украины 9 декабря — есть разрушения
Нефтепровод. Фото иллюстративное: ДТЭК

Российские оккупанты во вторник, 9 декабря, атаковали газовую инфраструктуру Украины. В результате обстрела есть разрушения на объектах.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в Telegram.

Читайте также:

Удары России по газовой инфраструктуре Украины

Утром оккупанты совершили атаку ударными дронами по объектам газовой инфраструктуры. Под ударами врага оказалось критически важное оборудование, обеспечивающее бесперебойное газоснабжение.

К счастью, люди не пострадали.

"На месте работают спасатели, оперативные службы и специалисты газовой отрасли, которые ликвидируют последствия атаки и готовятся к восстановлению работы поврежденных объектов", — говорится в сообщении.

Пост Минэнерго. Фото: скриншот

Напомним, в результате российских обстрелов в некоторых областях Украины 9 декабря ввели аварийные отключения света.

А 8 ноября российские оккупанты осуществили массированный обстрел Украины по нефтегазовой инфраструктуре.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
