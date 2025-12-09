Росія атакувала газову інфраструктуру України 9 грудня — є руйнування

Окупанти вдарили по газових обʼєктах України — є руйнування
Російські окупанти у вівторок, 9 грудня, атакували газову інфраструктуру України. Внаслідок обстрілу є руйнування на обʼєктах.
Про це повідомила пресслужба Міненерго у Telegram.
Удари Росії по газовій інфраструктурі України
Зранку окупанти здійснили атаку ударними дронами по обʼєктах газової інфраструктури. Під ударами ворога опинилося критично важливе обладнання, що забезпечує безперебійне газопостачання.
На щастя, люди не постраждали.
"На місці працюють рятувальники, оперативні служби та фахівці газової галузі, які ліквідовують наслідки атаки та готуються до відновлення роботи пошкоджених об’єктів", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів в деяких областях України 9 грудня запровадили аварійні відключення світла.
А 8 листопада російські окупанти здійснили наймасованіший обстріл України по нафтогазовій інфраструктурі.
Читайте Новини.LIVE!