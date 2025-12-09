Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Окупанти вдарили по газових обʼєктах України — є руйнування

Окупанти вдарили по газових обʼєктах України — є руйнування

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 13:56
Росія атакувала газову інфраструктуру України 9 грудня — є руйнування
Нафтопровід. Фото ілюстративне: ДТЕК

Російські окупанти у вівторок, 9 грудня, атакували газову інфраструктуру України. Внаслідок обстрілу є руйнування на обʼєктах.

Про це повідомила пресслужба Міненерго у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Удари Росії по газовій інфраструктурі України

Зранку окупанти здійснили атаку ударними дронами по обʼєктах газової інфраструктури. Під ударами ворога опинилося критично важливе обладнання, що забезпечує безперебійне газопостачання.

На щастя, люди не постраждали.

"На місці працюють рятувальники, оперативні служби та фахівці газової галузі, які ліквідовують наслідки атаки та готуються до відновлення роботи пошкоджених об’єктів", — йдеться у повідомленні.

null
Допис Міненерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів в деяких областях України 9 грудня запровадили аварійні відключення світла.

А 8 листопада російські окупанти здійснили наймасованіший обстріл України по нафтогазовій інфраструктурі.

війна Україна обстріли газопостачання газ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації