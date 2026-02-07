Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Оккупанты атаковали Запорожскую область — есть погибшая и раненые

Оккупанты атаковали Запорожскую область — есть погибшая и раненые

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 20:51
Обстрел Запорожской области 7 февраля — Федоров раскрыл последствия
Спасатели. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в субботу, 7 февраля, атаковали Желтую Кручу Запорожской области. В результате обстрела есть погибшая и раненые.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Обстрел Запорожской области 7 февраля

Российские оккупанты атаковали населенный пункт управляемыми авиационными бомбами. Враг убил 62-летнюю женщину. Кроме того, ранения получили женщины 62 и 65 лет.

"Авиабомбы разрушили частные дома и хозяйственные постройки. Возник пожар", — добавил Федоров.

null
Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о ситуации в энергосистеме после массированного российского обстрела 7 февраля.

А в Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько ракет и дронов удалось сбить ночью.

война Запорожская область обстрелы оккупанты Иван Федоров
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации