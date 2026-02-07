Обстрел Запорожской области 7 февраля — Федоров раскрыл последствия

Спасатели. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в субботу, 7 февраля, атаковали Желтую Кручу Запорожской области. В результате обстрела есть погибшая и раненые.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram, передает Новини.LIVE.

Обстрел Запорожской области 7 февраля

Российские оккупанты атаковали населенный пункт управляемыми авиационными бомбами. Враг убил 62-летнюю женщину. Кроме того, ранения получили женщины 62 и 65 лет.

"Авиабомбы разрушили частные дома и хозяйственные постройки. Возник пожар", — добавил Федоров.

Пост Федорова. Фото: скриншот

