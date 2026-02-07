Обстріл Запорізької області 7 лютого — Федоров розкрив наслідки

Рятувальники. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у суботу, 7 лютого, атакували Жовту Кручу Запорізької області. Внаслідок обстрілу є загибла та поранені.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram, передає Новини.LIVE.

Обстріл Запорізької області 7 лютого

Російські окупанти атакували населений пункт керованими авіаційними бомбами. Ворог вбив 62-річну жінку. Крім того, поранення отримали жінки 62 та 65 років.

"Авіабомби зруйнували приватні будинки та господарські будівлі. Виникла пожежа", — додав Федоров.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський розповів про ситуацію в енергосистемі після масованого російського обстрілу 7 лютого.

А у Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки ракет та дронів вдалося збити вночі.