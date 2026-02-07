Відео
Відео

Головна Новини дня Окупанти атакували Запорізьку область — є загибла та поранені

Окупанти атакували Запорізьку область — є загибла та поранені

Дата публікації: 7 лютого 2026 20:51
Обстріл Запорізької області 7 лютого — Федоров розкрив наслідки
Рятувальники. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у суботу, 7 лютого, атакували Жовту Кручу Запорізької області. Внаслідок обстрілу є загибла та поранені.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Обстріл Запорізької області 7 лютого

Російські окупанти атакували населений пункт керованими авіаційними бомбами. Ворог вбив 62-річну жінку. Крім того, поранення отримали жінки 62 та 65 років. 

"Авіабомби зруйнували приватні будинки та господарські будівлі. Виникла пожежа", — додав Федоров.

null
Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський розповів про ситуацію в енергосистемі після масованого російського обстрілу 7 лютого.

А у Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки ракет та дронів вдалося збити вночі.

війна Запорізька область обстріли окупанти Іван Федоров
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
