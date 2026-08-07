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Главная Новости дня Оккупанты атаковали дроном автомобиль в Херсонской области: погибла 77-летняя женщина

Оккупанты атаковали дроном автомобиль в Херсонской области: погибла 77-летняя женщина

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 12:35
Оккупанты атаковали с помощью дрона автомобиль в Херсонской области: есть погибшая и раненые
Последствия обстрела Херсонской области со стороны РФ. Фото: ГСЧС

Утром 7 августа российские войска атаковали с помощью беспилотника гражданский автомобиль в Бериславском районе Херсонской области. В результате удара погибла 70-летняя женщина, ещё один мужчина получил тяжёлые ранения.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает Новини.LIVE.

Россияне атаковали гражданский автомобиль

По данным следствия, около 07:50 российские военные атаковали с помощью беспилотника гражданский автомобиль на автодороге вблизи села Новая Кубань Бериславского района.

В результате обстрела погибла женщина 1949 года рождения. Мужчина 1956 года рождения, который также находился в транспортном средстве, получил тяжёлые множественные взрывные и осколочные ранения головы, туловища, конечностей и правого глаза, а также другие травмы.

В настоящее время пострадавший находится под наблюдением медиков и получает необходимую помощь.

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По факту нападения правоохранители начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель человека.

Прокуроры совместно со следователями документируют очередное военное преступление, совершенное российскими военными.

Как сообщали Новини.LIVE, 6 августа российские войска массированно атаковали Харьковскую область. В Балаклее в результате ударов погибли трое мирных жителей, а в Лозовой беспилотники поразили железнодорожную станцию, в результате чего погибли два человека и ещё несколько получили ранения.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские войска обстреляли детскую больницу в Запорожье. В результате атаки было повреждено здание медучреждения, а правоохранители зафиксировали очередное военное преступление РФ.

обстрелы Херсонская область атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова
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