Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Окупанти атакували дроном авто на Херсонщині: загинула 77-річна жінка

Окупанти атакували дроном авто на Херсонщині: загинула 77-річна жінка

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2026 12:35
Окупанти атакували дроном авто на Херсонщині: є загибла та поранені
Наслідки обстрілу РФ Херсонщини. Фото: ДСНС

Російські війська вранці 7 серпня атакували безпілотником цивільний автомобіль у Бериславському районі Херсонської області. Внаслідок удару загинула 77-річна жінка, ще один чоловік дістав тяжкі поранення.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, інформує Новини.LIVE.

Росіяни атакували цивільний автомобіль

За даними слідства, близько 07:50 російські військові атакували безпілотником цивільний автомобіль на автодорозі поблизу села Нова Кубань Бериславського району.

Унаслідок удару загинула жінка 1949 року народження. Чоловік 1956 року народження, який також перебував у транспортному засобі, зазнав тяжких множинних вибухових та осколкових поранень голови, тулуба, кінцівок і правого ока, а також інших травм.

Наразі потерпілий перебуває під наглядом медиків та отримує необхідну допомогу.

Читайте також:

За фактом атаки правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини.

Прокурори спільно зі слідчими документують черговий воєнний злочин, вчинений російськими військовими.

Як повідомляли Новини.LIVE, 6 серпня російські війська масовано атакували Харківщину. У Балаклії внаслідок ударів загинули троє мирних жителів, а в Лозовій безпілотники влучили по залізничній станції, через що загинули двоє людей та ще кілька дістали поранення.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська обстріляли дитячу лікарню в Запоріжжі. Внаслідок атаки було пошкоджено будівлю медзакладу, а правоохоронці документували черговий воєнний злочин РФ.

обстріли Херсонська область атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації