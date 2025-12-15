Суд заочно лишил свободы военного РФ, который пытал украинку

Судейский молот. Фото иллюстративное: pexels

В Николаевской области судили военного РФ, который во время оккупации Снигиревки посадил и пытал женщину. За содеянное суд назначил жесткое наказание.

Об этом в Telegram сообщает Николаевская областная прокуратура.

Детали дела

Согласно материалам дела, обвиняемым оказался начальник разведки 2-го гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады ВС РФ.

В Николаевской прокуратуре рассказали, что во время оккупации Снигиревской общины он незаконно заключил в тюрьму 44-летнюю местную жительницу.

"С целью заставить ее предоставить информацию о сыне - военнослужащем ВСУ, а также о местонахождении украинских военных, участников АТО/ООС и территориальной обороны, к ней применил физическое и психологическое насилие, унижал ее честь и достоинство, а также создавал ненадлежащие условия содержания", — сказано в заметке.

Решение суда

Суд признал военного виновным в жестоком обращении с гражданским населением и совершении других тяжких нарушений законов и обычаев войны. По результатам рассмотрения дела ему определили наказание в виде 10 лет лишения свободы.

