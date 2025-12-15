Видео
Главная Новости дня Оккупант пытал гражданскую — как наказал суд

Оккупант пытал гражданскую — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 02:20
Суд заочно лишил свободы военного РФ, который пытал украинку
Судейский молот. Фото иллюстративное: pexels

В Николаевской области судили военного РФ, который во время оккупации Снигиревки посадил и пытал женщину. За содеянное суд назначил жесткое наказание. 

Об этом в Telegram сообщает Николаевская областная прокуратура.

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, обвиняемым оказался начальник разведки 2-го гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады ВС РФ.

В Николаевской прокуратуре рассказали, что во время оккупации Снигиревской общины он незаконно заключил в тюрьму 44-летнюю местную жительницу.

"С целью заставить ее предоставить информацию о сыне - военнослужащем ВСУ, а также о местонахождении украинских военных, участников АТО/ООС и территориальной обороны, к ней применил физическое и психологическое насилие, унижал ее честь и достоинство, а также создавал ненадлежащие условия содержания", — сказано в заметке.

Решение суда

Суд признал военного виновным в жестоком обращении с гражданским населением и совершении других тяжких нарушений законов и обычаев войны. По результатам рассмотрения дела ему определили наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали, что в Одессе заочно осудили мужчину, который присоединился к так называемой "ДНР" и годами воевал против Украины.

Также мы информировали, что на Сумщине осудили трех украинцев, которые присоединились к армии РФ. Все они заочно получили наказание 2 виде лишения свободы.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
