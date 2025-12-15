Суд заочно позбавив волі військового РФ, який катував українку

Суддівський молот. Фото ілюстративне: pexels

У Миколаївській області судили військового РФ, який під час окупації Снігурівки ув'язнив та катував жінку. За скоєне суд призначив жорстке покарання.

Про це у Telegram повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, обвинуваченим виявився начальник розвідки 2-го гаубичного самохідно-артилерійський дивізіону 205-ї окремої мотострілецької козачої бригади ЗС РФ.

У Миколаївській прокуратурі розповіли, що під час окупації Снігурівської громади він незаконно ув'язнив 44-річну місцеву жительку.

"З метою примусити її надати інформацію про сина – військовослужбовця ЗСУ, а також про місцеперебування українських військових, учасників АТО/ООС та територіальної оборони, до неї застосував фізичне і психологічне насильство, принижував її честь і гідність, а також створював неналежні умови утримання", — сказано у дописі.

Рішення суду

Суд визнав військового винним у жорстокому поводженні з цивільним населенням та вчиненні інших тяжких порушень законів і звичаїв війни. За результатами розгляду справи йому визначили покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

