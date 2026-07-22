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Главная Новости дня Охота на "шахеды": украинские военные провели первые учения на SkyLock

Охота на "шахеды": украинские военные провели первые учения на SkyLock

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 13:24
SkyLock: как в Украине учат сбивать "шахеды"
Украинские военные осваивают комплекс SkyLock. Фото: Новини.LIVE

В Украине прошли первые учения по подготовке операторов комплексов наведения и прицеливания SkyLock для мобильных огневых групп. Курс организовал Учебный центр Вооруженных Сил Украины при поддержке Фонда Сергея Притулы.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирик побывала на учениях.

Как работает SkyLock: первые учения провели для украинских военных

Защитники украинского неба получили возможность освоить комплексы наведения и прицеливания. SkyLock — это современный оптико-электронный комплекс, который обнаруживает вражеские дроны даже ночью. Благодаря тепловизору, лазеру и системе автоматического захвата цели теперь обнаружить "шахед" становится значительно легче и быстрее.

"Комплекс снимает с нас львиную долю работы. Во-первых, мы экономим время на захвате воздушной цели. SkyLock помогает нам, наводчикам, видеть эту точку прицеливания, которая с помощью баллистического калькулятора измеряет опережение от основной цели. Это также экономит БК и повышает наши шансы на поражение цели", — рассказал инструктор с позывным "Виктор".

SkyLock
Военные осваивают комплекс SkyLock. Фото: Новини.LIVE

Это первые учения, проведенные для операторов зенитных комплексов ПВО. SkyLock — достаточно универсальный комплекс , подходящий почти для всех огневых средств. В то же время он зависит от радиолокационных данных, для получения которых требуется интернет-покрытие. На участках фронта, где сеть отсутствует или слаба, эффективность применения будет ниже.

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"У нас были лекционные занятия. Нам рассказывали об истории создания системы в Украине, её современном развитии и технических характеристиках. Также мы провели стрельбы — так сказать, практику в боевых условиях. По завершении курса мы получим сертификаты инструкторов и в дальнейшем будем обучать ребят в своих частях", — поделился защитник с позывным "Кейс".

Комплекс SkyLock производит украинская компания. Его применяют для защиты городов во многих областях Украины, в частности в столице. Эффективность
применения напрямую зависит от навыков оператора, ведь система постоянно обновляется, а враг модернизирует свои дроны.

"Вся эффективность зависит от самого оператора и его подготовки. Если у него есть желание, соответственно, а желание сейчас есть у всех военнослужащих, потому что мы защищаемся, мы хотим победить. Я считаю, что осваивать что-то новое — это всегда хорошо. Все, кого направили сюда учиться, довольны", — рассказал военнослужащий с позывным "Прапор".

боєприпаси
Боеприпасы. Фото: Новини.LIVE

Обучение инициировал благотворительный фонд Сергея Притулы при поддержке Генштаба. Они организовали процесс, пригласили профессиональных инструкторов из воинских частей, закупили Starlink, планшеты, доски и другие средства для обучения, а комплекс бесплатно предоставил производитель.

"Процесс обучения стал отставать от процесса материально-технического обеспечения. Соответственно, возникла идея, что нужно на базе учебных центров Вооруженных сил Украины подготовить инструкторов, объяснить им принципы работы с комплексом. Для того, чтобы обучение проходило через эти учебные центры и включало практические стрельбы. Дело в том, что сколько бы средств мы ни закупили, какими бы они ни были, если нет качественного обучения, это не будет работать. «Мы сейчас выявили эту проблему и решаем её", — рассказали представители Благотворительного фонда Сергея Притулы Антон Пижиков и Оля Шмидт.

Украинская армия продолжает модернизацию вооружения. По словам организаторов, чрезвычайно важно предоставить защитникам время и возможность изучить новые технологии сначала в тылу, а затем уже применять на поле боя.

Также Новини.LIVE писали о том, что новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый рассказал о первой задаче от президента Владимира Зеленского.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, новым главой Генштаба стал Игорь Скибюк. Президент отметил, что это опытный военный, обладающий значительным боевым опытом.

военные учения Сергей Притула ПВО война в Украине
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
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